La Audiencia avala el desalojo de un piso ocupado en San Juan propiedad de una inmobiliaria

La Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia que condena a una pareja a desalojar una vivienda de San Juan de Aznalfarache propiedad de una empresa inmobiliaria participada por un banco, al incurrir "en situación de precario, sin pagar renta ni merced alguna a su propietario" y carecer por ende de "vinculación" efectiva con el inmueble en materia de título.

En una sentencia emitida el pasado 28 de octubre y recogida por Europa Press, la Sección Quinta de la Audiencia de Sevilla resuelve un recurso de apelación de dos personas, contra una sentencia previa del Juzgado de Primera Instancia número 22, que a raiz a las acciones judiciales de la sociedad inmobiliaria Coral Homes condena "a dejar libre y a disposición" de dicha entidad un piso de su propiedad ubicado en San Juan de Aznalfarache, "con el apercibimiento de que de no hacerlo, se procederá a su lanzamiento".

Ante el recurso de apelación, la sección quinta de la Audiencia de Sevilla expone que "los demandados, ahora apelantes, carecen de título alguno que legitime su ocupación y que les habilite a poseer la finca", cuya titularidad ha acreditado la citada sociedad inmobiliaria.

"Por tanto, la demandados se encuentran en situación de precario, sin pagar renta ni merced alguna a su propietario", declara la Audiencia, que avala "la concurrencia de los dos requisitos necesarios para decretar el desahucio por precario".

La sentencia de la Audiencia aborda además el argumento de los apelantes respecto a que la sentencia inicial del juzgado no contiene "referencia alguna para que se de cumplimiento a las medidas sociales conforme a lo que dispone el art. 441.1 bis LEC, según el cual "en la misma resolución en que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal circunstancia, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a los servicios públicos (...) para que puedan adoptar las medidas de protección que procedan".

Ante ello, la Audiencia indica que "aunque ello no justificaría la ilegítima ocupación de la finca ni evitaría una sentencia estimatoria del desahucio, la sentencia es correcta, porque no podía hacer mención a esos extremos ya que los demandados no se personaron en la primera instancia, por lo que no otorgaron su consentimiento para que pudiera ordenarse la comunicación del desalojo a los servicios públicos competentes en materia de política social".

Además, "en la demanda origen de esta actuaciones se ejercita la acción de precario y no la acción para la recuperación de la plena posesión de una vivienda, prevista en el artículo 250.1.4º, la cuales la que se tramita con las especialidades previstas en el artículo 441.1 bis LEC".

"Los demandados son meros ocupantes de una vivienda, sin vinculación jurídica de ningún tipo con su propietario, sin título alguno que legitime su posesión, sin pagar renta o merced y sin consentimiento de su legítimo propietario. Por ello, no cabe sino decretar el desahucio de la vivienda ocupada por la parte demandada sin título alguno", zanja la Audiencia, que desestima el recurso de apelación y confirma plenamente la sentencia inicial del Juzgado de Primera Instancia número 22 sobre el desalojo de la citada vivienda.