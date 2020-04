Condenados a 11 meses de cárcel por estafar a personas endeudadas ofreciendo préstamos que ponían en riesgo sus viviendas

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a once meses de cárcel a dos varones acusados de estafar a personas “acuciadas” por las deudas y que no podían obtener préstamos en entidades bancarias, a las que concedieron préstamos que fueron garantizados mediante la constitución de una garantía hipotecaria sobre las viviendas que pertenecían a los perjudicados, sin que finalmente los encausados entregaran a las víctimas la totalidad de los préstamos convenidos. Asimismo, ha absuelto a otros cuatro investigados, tres de ellos por su intervención en la compra de dos viviendas gravadas con distintas cargas, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En la sentencia, dictada el día 30 de marzo, la Sección Primera condena por dos operaciones delictivas concretas a los dos investigados, a uno de ellos como autor tras actuar como intermediario financiero y al segundo como responsable en concepto de cooperador necesario tras actuar como inversor, y les impone cuatro meses de prisión por un delito de apropiación indebida y siete meses de cárcel y el pago de una multa de 720 euros por un delito de estafa agravada.

El tribunal aplica en ambos delitos la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que la instrucción de la causa "se ha alargado de forma extraordinaria e injustificada durante más de 14 años" desde que se formuló la primera denuncia. Además, y en concepto de responsabilidad civil, ambos encausados deberán indemnizar de manera solidaria a una de las víctimas en la suma de 48.241 euros.

La Sección Primera, de otro lado, absuelve tanto al intermediario financiero como a otros tres acusados que actuaron como inversores en relación a la operación de compraventa de dos viviendas gravadas con distintas cargas al considerar que, de la prueba practicada, no se vislumbra de la actuación de los acusados el requisito de engaño previo y bastante al acto de disposición patrimonial, "no sólo por constar el negocio jurídico realizado descrito de forma diáfana en la escritura de venta suscrita" por ambas partes, sino porque la conducta posterior de los vendedores "pone de manifiesto que eran conocedores del alcance del negocio realizado".

En la sentencia, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de casación, la Sección Primera de la Audiencia no aprecia "el menor atisbo de limitación derivada de sus condiciones psicológicas y culturales que les pudiera impedir comprender las consecuencias jurídicas y económicas del negocio que realizaron y suscribieron ante notario". En este sentido, impone el pago de las costas procesales a la acusación particular que representa a los vendedores de estos inmuebles por desatender el resultado de las pruebas practicadas en el juicio oral, que, según entiende el tribunal, deberían haber conducido a la retirada de la acusación.

La Sección Primera precisa que cada uno de los distintos hechos objeto de enjuiciamiento tiene como nexo de unión con los otros que las diferentes operaciones financieras realizadas por los intervinientes en el lapso de tiempo comprendido entre julio de 2004 y mediados de 2005 fueron canalizadas a través de la entidad representada por uno de los condenados, quien se anunciaba en prensa como intermediario financiero.

De este modo, este acusado recibía a los clientes en una oficina de la entidad ubicada en un edificio donde también se hallaba la notaría elegida por éste para la formalización de las referidas operaciones financieras. Este encausado, así, ofrecía distintas soluciones a los clientes que acudían a su oficina “acuciados por la necesidad urgente de conseguir liquidez para saldar las deudas contraídas y pendientes de pago” y que generalmente constaban inscritos en registros de morosos, lo que les impedía conseguir un préstamo en una entidad bancaria.

El tribunal explica que, “como requisito fundamental, se exigía a los clientes que fueran titulares de bienes inmuebles con el fin, en unos casos, de garantizar mediante la constitución de una hipoteca que gravaba dicho inmueble la devolución del préstamo, y en otros, de vender el inmueble”, poniendo en contacto el condenado que actuó como intermediario a los clientes con los inversores privados “a cambio de una comisión indeterminada, siendo el interés prioritario de los clientes paralizar la ejecución de los procedimientos ejecutivos pendientes”.