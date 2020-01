Absuelto de inducir al suicidio a su pareja

La Audiencia de Sevilla ha absuelto a un hombre de 37 años para quien su ex pareja pidió nueve años de cárcel por supuestamente inducirla al suicidio al obligarle a tomar diez pastillas “de composición desconocida”. La sentencia de la Sección Cuarta únicamente le impone 11 meses de prisión y el pago de 300 euros de indemnización por lesiones leves a la pareja, frente a los delitos de detención ilegal, vejaciones, amenazas e inducción al suicidio de que fue acusado en el juicio.

La sentencia, a la que tuvo acceso este periódico, indica que José David C.G. había mantenido una relación sentimental con la denunciante, fruto de la cual había nacido una hija en común.

Cuando en mayo de 2016 José David salió de la cárcel, retomó el contacto con su ex compañera y se trasladó a vivir a su domicilio, bajo la excusa de mantener contacto con la hija común.

Sobre las 14 horas del 5 de julio de 2016 se inició una discusión entre ambos en el transcurso de la cual el acusado primero la golpeó en diversas partes del cuerpo, la zarandeó y empujó contra las muebles y la pared e incluso la cogió del pelo.

Añade la sentencia que cuando la hija menor llegó al domicilio, José David y su compañera salieron a la calle, donde ella adquirió unas diez pastillas de composición y principio activo desconocidos, que luego ingirió ya encontrándose en el domicilio de la vivienda. A continuación se quedó dormida y no despertó hasta muchas horas después, sin que ello pueda considerarse efecto directo de las referidas pastillas.

El tribunal no considera demostrado los delitos de amenazas leves a la pareja, ni el maltrato habitual “que la acusación no preciso si ocurrió hasta el año 2010 o ya en 2016, pues la declaración de la víctima no contiene elementos incriminatorios suficientes como para construir tal delito”.

En total, la acusación particular le pidió un año de cárcel por lesiones en el ámbito familiar, un año por un delito de amenazas, tres años por un delito de violencia habitual y cuatro años por un delito de inducción al suicidio.

Sobre el delito de inducción al suicidio, el tribunal empieza diciendo que “ya es extraña la construcción que se pretende, al sostener que el acusado bajo amenaza de muerte la obligó a la ingesta de diez pastillas”.

Y añade: menos aún si ni siquiera sabemos de qué pastillas hablamos, cuáles son sus efectos o su capacidad real para provocar o no la muerte de una persona, pastillas que la propia víctima dice haber adquirido ella misma en un kiosco de su barrio”.