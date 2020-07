Absuelta una madre juzgada por llevar al médico a su hijo con lesiones

Una madre ha sido finalmente absuelta de un delito de denuncia falsa: le pidieron 6.480 euros de multa y una indemnización de 3.000 euros por llevar al médico a su hijo de 8 años que presentaba arañazos y moratones tras pasar el fin de semana con su padre. Fue el centro médico quien denunció el caso porque el menor afirmaba que se los había causado su padre.

Ocurrió el 1 de mayo de 2011, cuando la madre M.S.L. estaba duchando a su hijo tras pasar unos días con su padre y vio que tenía arañazos en la espalda, el cuello y el tórax. El menor le dijo que se los había producido su padre en una agresión y entonces la mujer le llevó al ambulatorio, donde los médicos dieron parte al juzgado.

Los ex cónyuges reconocieron en el juicio que mantenían malas relaciones y pleitos pendientes, y tanto el menor lesionado como su hermano hicieron declaraciones contradictorias sobre el origen de las contusiones. Ambos hermanos, sin embargo, coincidieron en que el padre le había hecho una pintada en las nalgas que decía “papá te quiere” y le había dibujado un elefante en el pene.

Ir al médico “no es constitutivo de delito alguno”

La madre, que estuvo defendida por el letrado Juan de Dios Ramírez Sarrión, se enfrentó a una petición de la Fiscalía de 18 meses de multa con cuota de 12 euros (6.480 euros) y de la acusación particular que ejerció su ex pareja R.P.G. de 24 meses con cuota diaria de 6 euros (4.320 euros), además de una indemnización de 3.000 euros por el daño moral al ser investigado judicialmente hasta que en enero de 2012 la causa quedó sobreseida.

Ahora, el juzgado penal 3 de Jerez de la Frontera -localidad donde el menor pasó el fin de semana- dice que el parte médico remitido al juzgado “resulta esencial ya que no recoge las manifestaciones de la madre sino las del propio hijo” respecto a las lesiones.

La actuación de la madre al acudir al Centro de Salud para que atendieran a su hijo “al verbalizar éste una agresión y presentar lesiones visibles, como han reflejado los testigos, no es constitutiva de delito alguno”, afirma el juez, y añade que ello con independencia del resultado de la investigación judicial contra el padre “debido a la retractación de las manifestaciones realizadas a la largo del tiempo por el menor”.

Recoge la sentencia que el niño declaró en el juicio que “esos días me trataban mal, me cogían de los brazos y me agarraban de la espalda”, que “su padre le dijo lo que tenía que decir a la psicóloga” y entonces “le dije que todo había sido mentira” porque su padre le advirtió que “si no lo decía me metía en la cárcel y que iba a tener muchos problemas”.

La madre, por su parte, manifestó en el juicio que cuando estaba duchando al niño le vio arañazos y el menor le dijo que no le podía decir como se los había hecho porque “iban a meter en la cárcel a la madre y a él”. Al final consiguió sacarle que “el padre le había dado un cachete y no le había tratado bien, que daba pellizcos y arañazos”.

Pero posteriormente el menor y su hermano manifestaron a los Servicios Sociales que no era cierta esa acusación y una psicóloga que había seguido a la familia declaró que, según el niño, “su madre le había obligado a decir que la novia de su padre le había pegado“ y que “el estado anímico del menor no se correspondía con la gravedad de lo que manifestaba”.