Militares en el corazón de la Caridad

De la desinfección y el desánimo Cunde el desánimo. Los rostros están cada vez más mustios. Hay un silencio nervioso. Será porque después de ingerir tanta cerveza viene la empinada cuesta de la resaca. Empieza a repetirse la misma frase en las puertas de los estancos, supermercados, farmacias y quioscos: “Esto va para largo”. Los nervios afloran, lo dicen los psiquiatras. Afectan más a quienes necesitan la certidumbre máxima en sus vidas. Y, claro, eso es imposible ahora que no sabemos si quiera cuándo acabará el confinamiento y cuánto durará este Ejecutivo que necesitará por todos los medios tener las arcas llenas para repartir tantas ayudas. Dicen que lo llevan mejor quienes están acostumbrados a vivir al día en todos los sentidos. Salvo por el cierre de los bares, los expertos en la improvisación lo tienen algo mejor.

Se oye de todo mientras se espera en la cola de la carnicería. Que si los niños lo llevan muy bien, pero todavía mejor los varones; mucho mejor si son varones con hermanos también varones, pero mucho peor si los hermanos son una niña y un niño porque son como dos hijos únicos, la cosa es terrible si el hijo es verdaderamente único… Teorías de todo tipo que se oyen mientras filetean una pechuga de corral. La carnicera con mascarilla, por supuesto. Y en la cola de espera todos bien distanciados, que por eso se oyen las charletas de tanto alzar la voz. Tan separados que parecemos nazarenos de una lámina de Hohenleiter. Son los únicos momentos donde se rompe el silencio impuesto de estos días.

En la pescadería en cambio no hay nadie. Como si fuera un eterno lunes. En el quiosco sólo un cliente que se queja al quiosquero de que no le llegan las ayudas del Estado. Por fortuna para los nervios de muchos abren los estancos, que actúan de boticas para los fumadores. El contenedor de vidrio de la Alfalfa está limpio para acoger nuevos cientos y cientos de botellines. La farmacia exhibe un cartel “Se atiende por el guardiero”. La pandemia sirve para aprender vocabulario en desuso. Y abrir debates sobre si es lo mismo infectado que infestado, que no lo es. No todo va a ser el dichoso Netflix o los tutoriales de gimnasia con ayuda de la escoba. Hay otros entretenimientos enriquecedores.

Los militares desinfectan el Hospital de la Santa Caridad, el histórico establecimiento fundado por Miguel Mañara. Son soldados del Grupo Logístico X de la Brigada Guzmán El Bueno. Tienen un lema muy particular: “Trabajar en ajenos beneficios, su más mínimo fallo es un suplicio y cuando cumplen nadie lo sabe”. Se trata de a unidad que recogió chapapote de las costas gallegas en la crisis del Prestige. El personal sanitario de este antiguo hospital sigue atendiendo de forma ejemplar a los acogidos, como informa el hermano mayor por carta a los hermanos. Eduardo Ybarra Mencos avanza en la misiva que vendrán “problemas de otra índole” cuando acabe la pandemia. Menguarán los ingresos de los muchos arrendatarios de la corporación. “De una u otra forma esto impactará en los ingresos de la hermandad”.

¿Habrá Feria?

La firma de abogados Ontier se ofrece a atender gratuitamente consultas por correo electrónico. Ayer fue el cumpleaños de su rostro más conocido en Sevilla: Luis Miguel Martín Rubio, concejal en tiempos de la alcaldesa Soledad Becerril, quien ahora vive en Madrid. Ella se estará hartando y con razón de proclamar su frase preferida: “Qué horror, qué horror”. El líder de la oposición en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, pide a los sevillanos que engalanen los balcones como si fueran a salir las cofradías. Que saquen las colgaduras y las palmas. La palma sin rizar se cotiza este año a 20 euros. La verdad es que, en general, lo tenemos mucho peor que en 1933, cuando al menos los templos estuvieron abiertos y hubo algunos pasos montados. Este año el vacío será absoluto, salvo que los vecinos adornen los balcones. Facua pide la devolución de las tasas por el montaje de las casetas de Feria. Y el gobierno local eleva al nivel 2 el plan de emergencias municipal de la ciudad, lo que permite restringir al máximo el tráfico al contar con más agentes disponibles. La verdad es que nadie habla de la Feria en septiembre. Quizás ni haya fiesta, pues los bolsillos estarán suficientemente castigados. Parece que los dirigentes han cesado de prometer traslados de fiestas y otros tinglados. No es necesario que nos maquillen el futuro.

De la crisis de 2008 aprendimos a pasarlo mal y a soportar la legión de economistas que nos daban el parte de la prima de riesgo cada mañana. El ERTE es a la crisis del coronavirus lo que aquella prima a la crisis de la vergüenza, porque en realidad fue vergonzosa la pérdida de los valores esenciales: no gastar por encima de los ingresos, no incurrir en la codicia, no hipotecar más de un tercio del sueldo, etcétera. Culpa de todos, no sólo de los demonizados bancos. El tráfico rodado casi no existe, pero en cambio se ha disparado la circulación de los bulos y la de quienes visitan las casas para hacerle supuestos test de diagnóstico a los vecinos mayores. Ayer vimos cómo llamaban a algunas puertas al grito de “¡Coronavirus! ¡Coronavirus!”. La picaresca ha existido siempre.

Pestes históricas

En las crónicas de pestes históricas en Sevilla se narra que la gente sana abandonaba la ciudad, se marchaba a extramuros y dejaba a los contagiados en el interior. Hoy al menos nos basta con quedarnos en casa y encima nos dejan ir a la compra. Hay gente que se cita para tomarse un vino… por medio de videollamadas. Seamos positivos. Antes abandonabas la ciudad y te estabas despidiendo para siempre del ser querido apestado. Hoy vemos cómo mueren muchos, pero también cómo se curan muchos, incluidos varios nonagenarios. Nuestras crónicas acaso recojan los funerales diezmados de fieles y los testimonios de quienes se mueren a distancia de sus seres queridos. Pero también hablarán de que nos nos faltaron los alimentos. Porque como nos falten sí que se dispararán los nervios. Y no habrá psiquiatras ni psicólogos para tantas almas crispadas. Ni tampoco cervezas. Respiren, el aire está más limpio que nunca. La temperatura es agradable. Sorprendemos a un ilustre sevillano tomándose el botellín en la esquina de una calle desierta. Lo miramos sin hacer comentarios, pero él nos aclara: “Me lo tomo aquí para que no se entere mi mujer”. El gato siempre encuentra la gatera, aunque sea tiempo de perros. Guau.