¡Operación Triunfo en el PP de Sevilla!

Algunos se han tomado muy en serio, con mucho entusiasmo y determinación, el toque de retreta que ha sonado en San Telmo para que los peperos de la provincia se pongan las pilas alcalinas. Se teme que el resultado del pasado 19-J, todo un hito en la historia del centro-derecha andaluz, no se mantenga en los más de cien municipios. ¡Eso sería una pena! Porque se ganó donde nunca se hizo y hasta donde no se cuenta con ningún concejal, caso de Utrera. En la pasada Junta Directiva Provincial, celebrada a puerta cerrada en la sede regional y con la presencia del vicesecretario general de Organización, el gallego Miguel Tellado, se dejó claro que hay que apretar porque nunca el PP andaluz se ha presentado a unas municipales con tanto viento a favor. ¡Prietas las filas!, se entonó antes en el palacio barroco de fachada tan hermosa y de un interior tan aséptico, despersonalizado y frío. Y se repitió después en una junta en la que Tellado llegó a definir a PP como “el único partido constitucionalista que queda”.

En Los Corrales pusieron en marcha una campaña para captar gente interesada en formar parte de la candidatura del partido por una localidad en la que el PP no huele un acta de concejal. ¡Esos militantes de Los Corrales echados para adelante son de medalla! Difundieron un anuncio en la redes sociales con un teléfono móvil para captar candidatos. Una suerte de Operación Triunfo del PP en la Sierra Sur. Como de toda la vida se ha hecho, como tantas veces hemos leído. Se necesitan dependientes. Se busca personal, razón aquí. Se necesitan camareros, preferente que hablen inglés. Pues algo muy parecido. Se buscan candidatos del PP. Sin complejos. En la sede provincial debieron enojarse. ¡Así no, así, no, la estrategia no pasa por eso! Y ordenaron la retirada del anuncio. Una cosa es que a Moreno le preocupe la provincia de Sevilla, en la que se debería aspirar a conseguir la Diputación Provincial, y otra es que se incurra en unas prácticas... casi irrisorias. “Es un error es un error”, acertaron a decir cuando se les preguntó. ¿Acaso alguien no transmite bien las instrucciones a los representantes de los 106 municipios?

Tellado ha pedido la ayuda directa del PP de Sevilla. Es fundamental que se presenten listas por todos los pueblos y que se consiga representación. Ahora o nunca, pero sin ridículos como el de Los Corrales. Por eso hace falta una gestión seria, discreta y eficaz. Ni absurdas clasificaciones de pueblos según las expectativas, ni anuncios que son un ejemplo de histrionismo político.

La Diputación Provincial marca el estado de los 106 municipios. El PP hoy no tiene la capital y está muy lejos de gobernar en el antiguo cuartel de la Puerta de la Carne. Es cierto que jamás lo ha tenido todo tan de cara. Pero parece que algunos se empeñan en pegarse el tiro en el pie.