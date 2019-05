QUE la política es una atracción que se parece más a una montaña rusa que a una noria es una realidad cada día más incontestable. A uno lo echan de Ferraz por la puerta de atrás y a los meses está durmiendo en la Moncloa. A otro lo fríen a esquelas anticipadas y se sienta hoy en el despacho principal de San Telmo. Y el PP de Sevilla, siempre lastrado por sus resultados en la provincia, salva el expediente de las elecciones municipales por los resultados obtenidos precisamente en los pueblos. El partido que dirige Virginia Pérez pasa de tres mayorías absolutas a nueve. Y podrá gobernar, de una forma o de otra –ya se verá en función de los pactos– en hasta dieciocho pueblos en el mejor de los casos.

¿Quién le iba a decir al PP que el escrutinio de los pueblos sería tan favorable a sus intereses cuando lleva años y años sufriendo la apisonadora socialista? Ha recuperado, además, la condición de segunda fuerza en la provincia, por lo que retorna a la mejor posición, fijada hasta ahora en 2011, cuando la formación de la gaviota disfrutaba de una verdadera marea azul.

Hoy se celebrará una junta directiva provincial extraordinaria en la sede regional de San Telmo. Se prepara un prietas las filas a demanda de varios alcaldes que han pedido intervenir públicamente. La cúpula del partido admite que en la capital se ha sufrido al bajar en cuatro concejales, pero la cifra de ocho (aunque sea de un sólo dígito) se considera “digna”, dadas las circunstancias.

Beltrán Pérez puso su cargo a disposición del partido la noche misma del recuento. Testigos de la escena fueron varios dirigentes y consejeros. Javier Arenas cantó el octavo concejal cuando ya se daba por hecho que el resultado estaba anclado en siete. El octavo era importante: suponía igualar los resultados de Soledad Becerril y duplicar el número de actas de Ciudadanos. Está claro que siempre hay lugar para el consuelo. Y si alguien no quería consolarse con el escrutinio podía recurirr al botellín de cerveza, la tortilla de patatas y las lagrimitas de pollo. Esa misma noche todos cerraron filas con Beltrán Pérez, tal como hará hoy la gran mayoría, según se puede pulsar entre los principales dirigentes.

Para empezar nadie abrirá ahora una crisis en un partido que ya viene de sufrir una. Zoido fue alcalde a la segunda. Y Juan Espadas también. Moreno Bonilla ha sido presidente a la segunda. ¿Por qué no iba a tener Pérez una segunda oportunidad?Nadie se lo discutirá mientras no emerja una figura con la suficiente fuerza para afrontar la empresa. Y ahora mismo no la hay. Y siempre que él quiera, claro.

Ahora toca dejar que Juan Espadas comience a gobernar. Y, eso sí, Beltrán Pérez tendrá que asumir cambios, hacer autocrítica y hasta rezar para que el partido sea un remanso de paz. Enfrente ha tenido un alcalde que, efectivamente, ha generado apoyos a la derecha, que no ha molestado a nadie, no ha pisado callos y ha sabido revestirse de humildad en una ciudad a la que le encantan todas esas virtudes. Sevilla, siempre se ha sostenido, tiene predilección por los rojos que van a misa y asisten a las procesiones. Pérez ha sufrido las consecuencias de la guerra interna del partido y las generadas por la imagen tal vez demasiado juvenil que ha proyectado: el boxeador, el piragüista, etcétera.

Ahora, si le dejan, tendrá tiempo suficiente para reforzar el perfil institucional. El grupo popular tendrá que hacer ajustes, pues se pierden ingresos al pasar de doce a ocho concejales. En la Diputación Provincial, pese al notable avance, se pueden perder hasta dos diputados porque la asignación depende la distribución de las alcaldías por partidos judiciales.

Mejores resultados que en las dos citas anteriores

El PP analizó ayer los votos y comprobó que sacó más sufragios que en las autonómicas del 2 de diciembre y que en las generales del 28 de abril. En el caso de la capital, Beltrán Pérez sacó más votos (78.000) que el PP en las europeas (68.000), donde se integraba Juan Ignacio Zoido en el cuarto puesto.

La política es escenificación de las fuerzas y apoyos, así como medición de los tiempos. Por eso no se quiere esperar más y se convoca para este mismo martes la junta directiva provincial. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha bendecido la continuidad de Beltrán Pérez por medio de un mensaje en las redes sociales: “Mucho trabajo por delante que en cuatro años tendrá su recompensa”.

Pasado el verano y ya arrancado el mandato, habrá tiempo de comprobar si hay bajas en el grupo, si algunos son repescados para el organigrama de la Junta o si los candidatos independientes prefieren retornar a sus actividades privadas. Pero eso son ya futuribles. Y en política se vive al día. Al minuto. Beltrán Pérez se consagró al deporte por la mañana y a la familia por la tarde.