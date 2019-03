En Sevilla hay batalla

Espadas es el líder municipal más valorado, encabezará la lista más votada por el partido que genera más simpatías, pero no tiene garantizada la Alcaldía a poco más de dos meses de las elecciones municipales. Pese a la ausencia de grandes polémicas y pese a la buena imagen que tiene en sectores conservadores de la ciudad, el alcalde no logra aumentar con cierta fuerza sus expectativas electorales. Se queda anclado en 11-12 concejales. El PP no se desangra tanto como se esperaba en la capital, pese al enfrentamiento interno que ha lastrado el partido durante dos años y pese al bajonazo que todo el mundo augura a Pablo Casado en las elecciones generales. Beltrán Pérez tiene opciones de ser alcalde, pero siempre dependerá de un pacto a la andaluza.

¿Quién hace la encuesta?

Son algunas de las conclusiones que se extraen del sondeo realizado por la prestigiosa consultora Dialoga, donde trabaja un tipo de reconocida solvencia como David Hijón, antiguo director del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, y de donde han salido tanto el actual coordinador de la Oficina de Análisis y Estudios del Palacio de la Moncloa, Antonio Hernández, como Rafael Pineda, actual jefe de gabinete del actual delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Ciudadanos no crece todo lo que se esperaba. A la espera de la ratificación formal del candidato Álvaro Pimentel, el sondeo asigna cuatro ediles al partido naranja. Sólo aumentaría en uno. El PP de Beltrán Pérez obtendrá entre 9 y 10 ediles, por lo que perdería actas respecto a 2015, cuando Zoido logró 12. Pérez es el concejal más veterano de la corporación, donde ingresó como edil en las municipales de 1999.

La consultora Dialoga efectuó 2.200 entrevistas presenciales en la capital a finales de febrero. El PP, por lo tanto, no se desangraría tanto en las urnas tras la crisis vivida en la estructura provincial y el desgaste que sufre en el ámbito nacional por la irrupción de Vox y Podemos, y el PSOE no rentabilizaría tanto la buena imagen que el alcalde tiene en muchos sectores de la ciudad.

La coalición de izquierdas Adelante Andalucía obtendría entre cuatro y cinco concejales (ahora suma 5 entre Participa Sevilla e IU), Ciudadanos pasaría a tener cuatro (ahora tiene res) y Vox entraría en el Pleno con sólo dos ediles.

La inmensa mayoria de los encuestados –un 55%– consideran que el desempleo es el principal problema de la ciudad. Los siguientes problemas que preocupan son la limpieza de las calles (24%), la seguridad ciudadana (17,8%), la crisis económica (10%) y la corrupción (10%). El tráfico ocupa solo el séptimo lugar entre los principales problemas señalados por los encuestados. Curiosamente, los gorrillas son sólo señalados como problema por un 0,12% y la violencia contra la mujer por un 1,5%.

La mayoría de los encuestados (72,8%) están “muy de acuerdo” en que es importante que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía “se entiendan bien”. Un 38% están “muy de acuerdo” en que en Sevilla es muy necesario un cambio de gobierno y sólo un 10,4% están “muy de acuerdo” en que Sevilla está mejor ahora que hace cuatro años.

El sondeo pregunta específicamente por qué proyecto de movilidad complementario a la construcción de la línea 3 del Metro (Pino Montano-Prado) le parece mejor. La gran mayoría (un 67,4%) refiere la construcción de la línea 2 (Sevilla Este-María Auxiliadora), mientras que un 22,8% alude a la ampliación del Metrocentro hasta Santa Justa y un 9,8% no hace alusión a ningún proyecto.

Juan Espadas (PSOE) es conocido por el 72% de los encuestados. Beltrán Pérez (PP) por casi un 53%. Susana Serrano (Adelante Andalucía), por un 25,7%. Daniel González Rojas (IU), por sólo un 21%. Las entrevistas presenciales han sido realizadas entre el 25 de febrero y el 1 de marzo de 2019. Se han escogido siempre vecinos de la ciudad mayores de edad. Un 53,4% han sido hombres y un 46,6% mujeres. Entre los distritos donde más entrevistas se han realizado figuran Macarena (10,9%), Norte (10,58%) y Este (14,4%). Entre las edades, un 26% de los entrevistados tienen entre 30 y 44 años; y un 34,52% entre 45 y 64 años.

Valoración y preferencias entre los candidatos

La valoración de los candidatos de 0 a 10 es la siguiente: Juan Espadas, 4,93; Beltrán Pérez, 4,35; Susana Serrano, 4,25 y Daniel González, 4,12.

El sondeo ha preguntado a los encuestados a quién preferirían de alcalde al mismo tiempo que se les ha cuestionado por intención de voto. Juan Espadas es preferido como alcalde por el 56% de los votantes socialistas. Beltrán Pérez es el favorito para el 50,7% de los votantes del PP. Susana Serrano es la alcaldesa preferida por el 26,9% de los votantes de Participa Sevilla (Podemos). Entre los votantes de Vox, una formación que no tiene designado candidato a la Alcaldía, casi el 17% prefiere a Beltrán Pérez como alcalde, un 7,8% a Juan Espadas y un 8,5% a Susana Serrano.

Si las elecciones fueran mañana...

El PSOE gana con claridad cuando se pregunta a qué partido votaría si las elecciones fueran mañana. Un 25,02% confiesa que el PSOE, mientras que sólo un 13% lo haría al PP. Ciudadanos obtendría un 7,12%, Adelante Andalucía un 10,7% y VOX un 5,4%.

El 30% de los encuestados nunca votarían al PP, el 12,4% nunca lo harían por el PSOE, casi el 30% jamás votarían a Podemos (Participa Sevilla), el 11,3% no se plantearía nunca votar a Ciudadanos, el 9,8% nunca apoyaría a IU y el 48% jamás lo haría por Vox.

La mayoría de los encuestados –el 35%– votaron al PSOE en las elecciones municipales de 2015. Un 22,5% lo hizo por el PP, un 10,3%a Ciudadanos, un 11,1% a Participa Sevilla y un 4,7% a IU.