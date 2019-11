La cultura se paga

CUANDO el visitante llega a Mérida, capital de Extremadura, no puede marcharse sin la visita obligada a las ruinas, donde están los restos de ese teatro en el que se celebra cada verano el maravilloso festival, y del anfiteatro. La contemplación de la diosa Ceres siempre recuerda a la planta baja del pabellón de Extremadura de la Expo del 92, cuando nos trajeron a la Isla de la Cartuja un trozo de lo mejorcito de estatuaria antigua de la tierras extremeñas. Para visitar las ruinas más famosas de Mérida hay que pasar naturalmente por taquilla y soltar, cuando menos, doce euros por cabeza.

La recaudación no engorda las arcas de un organismo eclesiástico ni de titularidad privada. Los doce euros que, por ejemplo, apoquina un sevillano por el recorrido de tierra y empedrado que recuerda al de Itálica van a parar a la caja del Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida, una entidad de derecho público que está integrada por la Junta de Extremadura, el Ministerio de Educación, la Diputación Provincial de Badajoz, la Asamblea de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida. Todo público al cien por cien. Nadie se cabrea por la cola de espera ni por el cobro de la entrada.

Por doce euros hay menús por los bares de turistas del entorno. Por doce euros se pone usted tibio de cerveza en un chiringuito de la playa hasta con plato de gambas con manojo de sal gorda. En Andalucía los hay que se han echado las manos a la cabeza porque el Gobierno de Cambio quiere cobrar una media de tres euros a los visitantes de los monumentos y museos públicos. Tres, solo tres euros. ¿Acaso no vale la pena pagar tres euros por el acceso al Museo de Bellas Artes? Allí puede no sólo deleitarse durante horas con las pinturas, sino con los hermosos patios del edificio. ¿Y no los vale el Arqueológico y el de Artes y Costumbres Populares? ¿Y la visita a Itálica o San Isidoro del Campo?

Ofrecer gratis la cultura es devaluarla de origen. La cultura debe tener un precio porque su mantenimiento y conservación tiene un un coste. La Junta de Andalucía se esfuerza en proclamar que nadie dejará de ir a los museos por falta de recursos. Recuerda que seguirán vigentes los supuestos de gratuidad total para determinados colectivos y bonificaciones del 50% para otros tantos. ¿Los clubes de fútbol o las empresas que gestionan las decenas de plazas de toros que siguen abiertas en Andalucía se esfuerzan en convencernos de que ofrecen precios asequibles? No. ¿Cuántos casos conocen ustedes de familias que hacen un esfuerzo por no dejar de sacarse el carnet del Sevilla o del Betis? A manojos, ¿verdad?. La gente tiene claras las prioridades. Con las fiestas mayores ocurre lo mismo. Hasta pólizas de crédito se piden al banco para una Feria o un Rocío, cuando miles de sevillanos pasan por este mundo sin entrar en la Catedral, el Real Alcázar, el Archivo de Indias, Itálica o subir a la Giralda.

En Andalucía, pese a las protestas demagógicas de cierta progresía, estarán exentos de pago los menores de 18 años, los mayores de 65, los pensionistas, las personas con algún grado de discapacidad, los miembros de familias numerosas y los desempleados; mientras que sólo pagarán 1,5 euros los estudiantes de hasta 25 años, los titulares del carné joven, los voluntarios culturales y los visitantes que acudan en grupos de más de ocho. Habrá un día a la semana en el que la entrada será gratuita, además de varias fechas en las que tampoco habrá que pagar. Serán el 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos; el 18 de mayo, día Internacional de los Museos; el 28 de febrero, Día de Andalucía; el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; y el 6 de diciembre, Día de la Constitución.

Ya ven el repertorio de supuestos en los que se podrá seguir accediendo a un buen número de monumentos a bajo coste o sin coste alguno. En Extremadura, una región con tantos problemas similares a los nuestros en índices de desempleo o de rendimiento escolar, nadie discute el cobro de los doce euros a los visitantes. Sin complejos desde hace años. Los residentes en Mérida no pagan por el acceso a los monumentos integrados en el consorcio. La normativa andaluza que entrara en vigor en 2020 hará que paguemos todos un precio muy reducido de tres euros, salvo los supuestos indicados.

Seamos claros. Pagar tres euros por entrar en el Museo de Bellas Artes es barato. Tres por echar la mañana en Itálica está tirado. Y no digamos en los museos del Parque de María Luisa. Aquello que se consigue sin esfuerzo está condenado a ser despreciado. Aquello que se sabe de antemano que es regalado porque sí no cotiza en nuestro orden de valores. Quizás la Junta debería emplear el lenguaje de las hermandades cuando expiden las papeletas de sitio: “Aportación suplicada”. Y todos atendemos la súplica.