Las doce uvas de Sevilla para abrir 2023

La ciudad termina el año sin cardenal y con la buena noticia de acoger la sede de la Agencia Española del Espacio, con los efectos de un turismo masivo que invade la gran zona monumental y con la certeza de que en menos de cinco meses votaremos en una nuevas elecciones municipales.

1. ¡A votar el 28 de mayo!

No hay duda de que 2023 nace marcado por los comicios que todo lo condicionarán. La presión será máxima. En la capital se parte de un empate técnico según varias encuestas. No se contempla ninguna mayoría absoluta. Tanto el PSOE como el PP necesitarán apoyos. En la provincia todo es distinto. El PP de Sevilla necesita al menos doblar las alcaldías (pasar de 8 a 16), el PSOE no se puede permitir el lujo de perder la Diputación Provincial. La izquierda a la izquierda del PSOE tiene que resolver su enésima marejada interna y valorar si se presenta unida, separada o con fórmulas nuevas. Y Vox tiene ante sí las elecciones que, sobre el papel, menos encajan con su ideario y objetivos.

2. Los aspirantes en la capital

El senador José Luis Sanz es un candidato placeado, que no proclamado. Desarrolla hasta ahora una suerte de “neozoidismo” basado en el énfasis de las tradiciones y en algunas promesas de diferente impacto. Muy discutida ha sido la que afecta a la vieja Fábrica de Tabacos, sede del Rectorado y de varias facultades, donde Sanz plantea la ampliación del Museo de Bellas Artes, y más racional y lógica la de la instalación de sombra en la Avenida y la unificación de los pavimentos y el mobiliario en la zona monumental. Cuenta a su favor con el buen estado de la marca PP y es de suponer que con el viento a favor del Gobierno andaluz. Antonio Muñoz, actual alcalde ha conseguido un estilo propio en la gestión del Ayuntamiento en un tiempo récord. Se ha echado a la calle, asume la agenda de la ciudad e intenta enderezar la limpieza callejera. Combina hitos que se alejan de lo común (Agencia Espacial, Conmemoración de la Exposición del 29, etcétera) y ha empezado la construcción de VPO. Su momento personal es bueno, pero su equipo no es su fuerte, salvo excepciones, y la coyuntura del PSOE es la peor que se recuerda en un partido que gozó de la hegemonía en Andalucía. Su peor propaganda será que Pedro Sánchez venga con frecuencia a Sevilla al considerar la Alcaldía de la capital andaluza como el principal bastión del municipalismo del partido del puño y la rosa.

3. El turismo invasor

Es una evidencia que el conjunto histórico declarado de Sevilla sufre los efectos de una avalancha de turistas que hace años que dejó de ser estacional. Urge encontrar el equilibrio entre una actividad que es absolutamente necesaria en una economía de servicios como la sevillana con el necesario y debido respeto a los negocios propios, los monumentos y la convivencia entre vecinos y visitantes. El centro de Sevilla tiene los mismos problemas que Venecia con el riesgo de que la toma de ciertas medidas llegue tarde. La transformación de hábitos y negocios (patente en horarios, supresión de las barras de os bares, multiplicación de las franquicias) va en contra del sello propio que hace de Sevilla una ciudad distinta y, por lo tanto, digna de ser visitada.

4. La Agencia Espacial

La concesión a Sevilla de este organismo prueba la importancia que el PSOE concede a Sevilla, donde tiene su Alcaldía de mayor peso. El Gobierno de España ha sacrificado a Granada, que se quedó esperando la Agencia de Inteligencia Artificial. Durante 2023 tiene que ponerse en marcha y será entonces cuando veamos si su comparación con la Expo’92 es acertada o es una de tantas hipérboles de la política. De momento no es más que una noticia feliz, que no es poco, y un proyecto que tendrá su sede en un edificio municipal (el llamado Crea) en San Jerónimo. El alcalde necesita que los sevillanos vean este organismo en funcionamiento antes de las elecciones municipales.

5. Nueva patronal de la hostelería

Uno de los colectivos profesionales más importantes de la ciudad en estos precisos momentos, la Asociación Provincial de Hostelería, estrenará nuevo presidente en 2023. Todo indica que Alfonso Maceda será el sustituto de Antonio Luque. El Ayuntamiento tendrá un nuevo interlocutor para regular cuestiones generales como el uso de los espacios públicos o particulares como la instalación de urinarios en la Semana Santa, sin olvidar la necesidad de exigir licencias e implantar controles en los cada vez más emergentes servicios de cáterin.

6. Ojo al tranvía

La ampliación del Metrocentro a Nervión, que supone un aumento del recorrido en 1,4 kilómetros, se ha topado con una serie de problemas que hacen muy difícil que se ponga en marcha antes de los comicios. El giro que el convoy debe hacer en Ramón y Cajal para enfilar San Francisco Javier ha presentado dudas técnicas. Finalmente se construirá el paso subterráneo con el mínimo riesgo para los servicios de gas y telefonía, pero se da por hecho el retraso en el final de los trabajos, por lo que una zona de alta densidad poblacional y comercial seguirá patas arriba. A nadie le gusta la sensación de aislamiento que provoca una obra de esta importancia ni ir a votar con los zapatos sucios de polvo.

7. Eternos debates

Se nos ha ido 2022 con la polémica sobre el puente o el túnel en el paso de la SE-40 por el Aljarafe. Finalmente será túnel. Se nos ha ido también sin novedad en la conexión ferroviaria del aeropuerto de San Pablo con Santa Justa. Y, al menos, sí ha habido un anuncio de acuerdo entre la Junta y el Gobierno central para la financiación de una nueva línea de Metro. Alguna valla de construcción veremos antes de mayo. Pero no podremos montarnos en una nueva línea hasta dentro de tres años por lo menos. En Sevilla sigue costando un mundo cualquier avance en alguna de las grandes infraestructuras que necesitamos para crecer y dar respuesta a las demandas de transporte propias de una ciudad de proyección internacional y con una economía que hiperdepende del turismo. Casi nos tememos que en 2023 sólo se avance en la referida licitación del Metropolitano.

8. Semana Santa

¡Año de elecciones municipales, cuidado con las fiestas mayores! Ymáxime desde que la seguridad de la Semana Santa está amenazada desde 2000. Este año viene con un Santo Entierro Grande con paso de palio incluido. Habrá que evaluar las reacciones a la subida de precios de las sillas y palcos (un 8%) y la reducción de más de mil sillas de la calle Sierpes por exigencias de seguridad pública. Se estrenarán cambios sustanciales en el orden de paso de las cofradías y en los horarios y recorridos. En cierta manera será una “nueva” Semana Santa. Baste señalar que el Gran Poder recorrerá parte de la calle Adriano. Si se consigue mejorar la seguridad y la logística, la ciudad lo agradecerá. Todo dependerá en gran medida de la buena voluntad de muchas cofradías, algunas de las cuales ya ha avisado públicamente de que le será difícil cumplir con las nuevas condiciones...

9. La Feria

El modelo largo, de diez días si se suman las vísperas, dio muestras de agotamiento en 2022. Las imágenes del viernes y sábado finales en el real son ya lamentables y parece que inevitables. Ni los cuerpos ni los bolsillos de los sevillanos soportan tanta jarana seguida. Todo depende del turismo, de cómo caiga el puente del Primero de Mayo y de que le quitemos a San Fernando su día festivo. El modelo alargado fue una exigencia de las cadenas hoteleras para vender dos fines de semana. Este año no hay festividad para que los madrileños llenen los AVE.

10. Patrimonio histórico

Los adefesios de la Avenida de la Palmera, donde se sustituyen casas típicas por residencias de estudiantes con todo preparado para ser reconvertidas en hoteles, han resucitado una conciencia en defensa del patrimonio histórico que se había llevado algunos años dormida. Ya se divisa un nuevo PGOU en los discursos, que tendrá que lidiar, cómo no, con la dicotomía entre tradición y modernidad. Es evidente que la ciudad necesita defender el patrimonio que la hace única. Recientes están las voces que tronaban contra la construcción y hasta la utilidad del rascacielos diseñado por el arquitecto César Pelli en la Cartuja, o algunas décadas antes contra la altura de la Torre de Los Remedios, en la Avenida de República Argentina. Hoy las Setas son uno de los atractivos de la ciudad para el turismo consumista emergente. Y todo el que puede ha subido a Torre Sevilla para disfrutar de las vistas de la ciudad.

11. La Junta de Andalucía

Toda mayoría absoluta genera períodos de paz política e institucional. ¿Viene bien a Sevilla la primera conseguida por el PP andaluz, estrenada el pasado 19 de junio? Con el Gobierno de PP y Cs recuperamos parte del Hospital Militar, que estaba varado. Se supone que pronto veremos la referida licitación de la nueva línea del Metro. No parece que 2023 vaya a ser el año en que se impulsen ni la tasa turística ni el Estatuto de Capitalidad que reclama el Ayuntamiento. Tampoco se aprecia un plan para la ampliación del Museo de Bellas Artes por medio del palacio de Monsalves, que continúa vacío. Y la reapertura del Museo Arqueológico se pospone para 2026... Aunque al menos la Junta y el Gobierno de España van juntos y en armonía.

12. Ruido, mucho ruido

Es lo que nos espera en el primer semestre con las municipales y en el segundo con las previsibles generales. Todo nos lo pintarán bonito. Habrá cosas reales, como la ceremonia de entrega de los Goya que vuelve a Sevilla, y los inevitables futuribles, con los que nos marearán con plazos y otros datos. Serán meses de fuerte propaganda política. Hasta nos cantarán la conveniencia de celebrar el primer centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, lo que es posible que genere cierta nostalgia. Y confirme que solo avanzamos de verdad a golpe de exposiciones. En el siglo XX fueron dos. En el siglo XXI tendremos de momento una agencia espacial para recuperar los cielos que perdimos. Mientras tanto la indolencia nos protege, los turistas nos mantienen y los poetas nos ayudan a mantener el orgullo alto. El sevillano tiene a su alcance un particular concepto del estado del bienestar que es toda una tabla de supervivencia.