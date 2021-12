Las doce uvas de Sevilla para encarar 2022

La ciudad termina el año marcada por la pesadilla de una pandemia que alcanza la sexta ola con los contagios disparados pero con los hospitales, al menos, con camas libres. Los proyectos de siempre continúan pendientes. A continuación se enumeran doce claves de 2022 como doce uvas se tomarán miles de sevillanos esta noche para cumplir con el rito de Nochevieja.

1. Sevilla estrena alcalde

Antonio Muñoz tiene dos opciones. La primera es ser un alcalde de los tildados de elegantes. Según esta modalidad le correspondería avanzar en materias como el turismo cuando todos esperamos estar viviendo el final de la pandemia, retocar algo el Gobierno para hacerlo más eficaz sobre todo en la necesidad de una Sevilla más limpia y dejar hacer a los que saben en las Fiestas Mayores, especialmente en lo concerniente a la seguridad y la logística. Después de hacer todo esto sería la hora de dejar la vía libre a otro candidato en los comicios de mayo de 2023. La segunda opción es adoptar un perfil combativo para ser el cabeza de lista en las elecciones municipales, lo que obligaría a pisar terrenos bastante desconocidos hasta ahora para Muñoz, como son los de la política orgánica y el enfrentamiento directo con una oposición que ya tiene la directriz de buscarle las cosquillas en caso de que adquiera un tono vehemente. Al PP en ningún caso le interesa erosionar la figura de este nuevo alcalde pues, en principio, los del gaviota no le reconocen opciones de crecimiento por el centro-derecha. Pero todo puede cambiar si aparece la Sevilla novelera que se pirra por un alcalde rojo que se gana los sectores conservadores. Esta ciudad tiene tanta experiencia en este campo como en castigar con dureza a los alcaldes de derecha.

2. Las fiestas mayores están en al aire

En poco tiempo sabremos si nos quedamos por tercer por tercer año consecutivo sin Semana Santa y Feria. El coste sería doble si no se celebran: emocional y económico. Hay virólogos con opiniones para todos los gustos. La prudencia nunca está de más. Es importante culminar el proceso de vacunación de los niños, que la atención primaria no se colapse, que las cifras de muertos sigan siendo ínfimas y que alcancemos unos niveles que nos permitan vivir una primavera medianamente normal aunque haya que convivir con el virus más tiempo. La ciudad necesita ver la luz al final del túnel y también la de unos candelabros de cola. La Semana Santa tal vez sea más controlable y pueda celebrarse con incómodos pero necesarios protocolos de seguridad. La Feria, pese a a celebrarse en un recinto acotado, presenta muchos más problemas. El Ayuntamiento ha hecho bien en adelantarse y diseñar casetas con ventilación. Estas medidas nunca están de más y hasta generan chistes sobre la capacidad de generar una nueva variante de Covid de nombre Rebujito, término ahora aceptado por la Real Academia. Nunca se olvide que un estudio de la Universidad de Sevilla con fecha de 2019 valora en casi 900 millones de euros el impacto económico de la Feria.

3. Elecciones a la vista en Andalucía

El de 2022 es el año de las elecciones autonómicas, ya sean en junio o en octubre. Todo estará condicionado por estos comicios en los que el PP se juega continuar en el Palacio de San Telmo. La confrontación aparecerá con fuerza con toda seguridad. Hasta ahora el Ayuntamiento de Sevilla, controlado por el PSOE, no ha arremetido contra la Administración autonómica, pero eso cambiará necesariamente. La lista de proyectos pendientes en la ciudad siempre da juego, aunque tampoco Sevilla está especialmente bien tratada en los Presupuestos Generales del Estado.

4. Una obra fundamental

Todo indica que la ciudad se quedará sin los túneles para cerrar la SE-40 por el Aljarafe, una zona absolutamente clave a la hora de valorar la utilidad de esta infraestructura. Nos darán puentes (gatos) por túneles (liebres). Nada cabrea más que los atascos, nada más que las esperas inútiles y el estrés al volante. De la fluidez de ese tráfico depende mucha percepción de cómo van las cosas. Cualquier promoción exterior de la ciudad, cualquier estudio de impacto económico de un anuncio sobre Sevilla en China, se puede quedar en nada con una sucesión de monumentales cabreos al volante. Y encima se ha encargado un informe a una empresa para que nos convenza de que no se deben hacer los túneles.

5. El PSOE en una nueva etapa

Susana Díaz vivaquea en el Senador y en las tertulias de televisión a la espera de nuevas oportunidades. Que nadie lo duda. Si el felipismo con varias mayorías absolutas no fue eterno, menos aún lo será el sanchismo, pensarán muchos. En una política marcada fuertemente por las percepciones, Juan Espadas tiene que demostrar que el traje de alcalde de Sevilla se quedó definitivamente colgado. Y debe cultivar las provincias donde se le mira con mayor recelo, que son las del Oriente andaluz. Tiene que recorrer muchas Casas del Pueblo de pueblos alejados de la Plaza Nueva. No está obligado a ganar las elecciones próximas, como le pasó a Moreno en su primera cita con las urnas, pero tampoco se puede permitir un descalabro. A su izquierda carece de momento de apoyos sólidos porque reina la división.

6. El PP andaluz ante su mayor reválida

Ahora mismo la orden es clara en Sevilla: prietas las filas y venga de frente. Moreno (“Llamadme Juanma”) necesita sumar más diputados que toda la izquierda para gobernar en minoría y sin entrar en coalición con Vox. Su sueño es estar en San Telmo como Ayuso en la Puerta del Sol. Centrismo, moderación y buenos alimentos, aunque en ocasiones sean más ropajes para ocultar otras cosas. Depende de lo que se consiga en las autonómicas, de cómo sean los resultados en la provincia de Sevilla, se podrá luego hablar de las cuentas y ajustes pendientes. Nada une más que el objetivo común de mantenerse en el poder. El PP tiene a mano su objetivo. Sería imperdonable que la provincia de Sevilla, donde Moreno personalmente ha arraigado, fallara en los próximos meses por nuevas desavenencias internas, como puede ocurrir con la confección de las listas.

7. El camino a las municipales

No se recuerda un candidato a la Alcaldía del PP nominado con tanta antelación. José Luis Sanz consiguió su propósito y tiene por delante un ciclo de dos navidades, dos semanas santas y dos ferias. Un trato especial conseguido por Génova. Distinto es que la pandemia lo revuelva todo. El PP tiene ocho concejales. Sanz necesitará subir hasta los 13 o 14, una cifra que le permita gobernar con Vox. Necesita ser más conocido más allá de su propio electorado, principalmente en zonas habitualmente hostiles al centro-derecha, como logró Zoido en 2011 después de mucho tiempo de trabajo. Tendrá que proponer soluciones concretas más allá de repetir que Juan Espadas ha sido el alcalde de la inacción, un discurso que tiene fecha de caducidad.

8. La alargada sombra del zoidismo

Fue un modelo a la hora de ejercer la oposición. No ha pasado tanto tiempo desde aquel batacazo de 2015. Sanz tiene la difícil tarea de componer un equipo nuevo que saque al PP del trauma que le provocó la pérdida prematura de una Alcaldía que se esperaba mantener al menos durante ocho años. Ocurre que el cuerpo social del partido es prácticamente el mismo. El reto no es fácil. Igual que hubo talento entonces, porque lo hubo, también se cometieron fallos garrafales que siguen pendiente de estudio. Es sabido que ningún partido político es aficionado a la autocrítica, al menos en público.

9. El turismo, nuestra principal industria

De su recuperación efectiva depende buena parte del impulso económico de la ciudad, nos guste más o menos. La gestión política es fundamental para que se pueda armonizar la llegada de miles de visitantes con la vida ordinaria en la ciudad. Es uno de los nuevos retos de la ciudad de los últimos cinco años. La pandemia nos sorprendió en pleno debate sobre los excesos del turismo. ¿Recuerdan que se comenzó a usar el término turismofobia tras las agresiones a visitantes en el centro de Barcelona, difundidas por todos los telediarios? Es cierto que hay excesos, que el centro se convierte en un parque temático, incluso que se incurre en el mal gusto con las masivas despedidas de soltero, que todo se adapta descaradamente al visitante para hacer caja, pero también lo es que el turismo es nuestra principal industria. No podemos vivir sin ella.

10. La lista de nuestros Clásicos Populares

El proyecto de Altadis parece que arrancará, con un hotel por supuesto. El de la Gavidia sigue a la espera de su (otro) hotel. La Fábrica de Artillería se desarrolla poco a poco con fondos de Europa. El Museo Arqueológico parece que la Junta se lo toma en serio por fin. No hay novedad de la conexión ferroviaria entre el Aeropuerto y Santa Justa, que lleva camino de dormir el sueño de los justos como el AVE Sevilla-Huelva. Del Bellas Artes y de San Hermenegildo se sabe poco o nada. Sevilla es una ciudad donde cualquier proyecto importante suma décadas a la espera de su realización. Es una de nuestras marcas. Y ocurre con todo, incluido en su día el traslado de la Feria a los Remedios. En poco tiempo, por cierto, habremos de proyectar el centenario de la Exposición de 1929, la que supuso la construcción del sector Sur de la ciudad con una Avenida de la Palmera que, ay, se destroza lentamente por efecto de los mamarrachos de nueva construcción.

11. La importancia del comercio local

La lista de negocios locales cerrados, de los que dan sello propio a la ciudad y la hacen distinta y original, sigue creciendo. ¿No se puede hacer nada desde las Administraciones? Siempre hay incentivos de algún tipo, siempre se puede emplear la imaginación, mirar el ejemplo de otras ciudades, innovar en algún aspecto. Una ciudad que vive del turismo, que hiperdepende del sector servicios, no sólo debe estar más limpia, sino hacer un esfuerzo especial para que el centro de la ciudad no sea tomado por las franquicias con tanto descaro.

12. El sevillano en pandemia

Un día de cuaresma de 2020 se paró el mundo. Nadie conoce un hecho similar. Y Sevilla, claro, se paró al igual que el resto del planeta. Desde entonces cada uno ha luchado (sobrevivido) como ha podido: desde la búsqueda del sentimiento interior en fiestas como la Semana Santa al empleo de las tecnologías para sentir próximos a los parientes y amigos en tiempos de clausura. Sin olvidar los miles de empresarios que recurrieron al Erte para salvar las cuentas y mantener cierta actividad. Es cierto que nuestra ciudad forma parte del elenco de urbes privilegiadas por el número de horas de sol, lo que genera un carácter que nos invita a la calle, al encuentro social, al velador, al parque, a la playa... Y todo nos fue vedado o continúa, de hecho, condicionado por las medidas de seguridad sanitaria. La pandemia minó muchas cosas, pero en el caso de Sevilla fue un golpe directo a nuestra forma de entender la vida. Podemos reírnos con la invención del robot camarero y hacer chistes sobre los dos sevillanos que se abrazan el encontrarse en un centro abarrotado de turistas, pero no son quizás más que recursos (inteligentes) para sobrellevar una situación que no sabemos cuándo termina ni hasta cuándo estaremos pagando sus efectos una vez que concluya. Estamos igual de hartos o más de la pandemia que los vecinos de otras ciudades, pero tal vez sabemos mirar las cosas pequeñas para evadirnos de la sombra que en realidad nos envuelve. Si hasta hace poco hemos estado pagando la factura de la Exposición de 1929... mejor no hacer cálculos del coste de la pandemia.