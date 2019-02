Los linces de la cultura

NO puede ser la María del consejo de gobierno, como era la Religión en la añorada EGB. Ni tampoco puede quedar reducida a la Consejería de Sevilla, aunque muchos crean que lo es por puro reparto territorial de las carteras. Tampoco deber ser concebida como la cuota de Arenas en el Ejecutivo andaluz. Porque podría hablarse de cuotas de Arenas en Madrid, pero nunca en Andalucía, porque el PP andaluz es hoy Arenas o sencillamente no es el PP andaluz. Por mucho que los haya empeñados en enterrar el arenismo, que hay que ver cómo se afanan. Llevan años con la empresa y se han topado con que el presidente Moreno (“Juanma, dime Juanma”) hace la estatua cada vez que vienen a pedirle la cabeza de Javié. El hombre tranquilo, el espeto-man, no sólo no ha echado la primera paletada para enterrar el arenismo sino que ha contado con los arenistas. Y lo ha hecho sin complejos.

A lo que íbamos, que nos desviamos hacia Málaga con cada vez más frecuencia y luego vienen los baches... Está muy bien que a la Consejería de Cultura –la que llaman la María– le hayan añadido lo del Patrimonio Histórico. Es como si rebautizaran a la Consejería de Empleo como Consejería de Empleo de Calidad, o la Consejería de Hacienda de don Alberto García Valera como la Consejería de Hacienda Sin Voracidad.

Patricia del Pozo, santa justa del arenismo, es la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, la que tendrá que lidiar con las inútiles comisiones de patrimonio histórico, esos organismos asesores que lo mismo avalan la construcción de las setas de la Encarnación que impiden el traslado de la fuente de la misma plaza para “no extraerla de su contexto histórico”. ¿Pero qué contexto histórico, almas mías? Si no queda ni contexto ni historia. Ay, qué risa María Luisa.

Esas comisiones que han permitido el horror de la casa-tanatorio de la calle Santander, la casi desaparición del caserío del XVII y XVIII del conjunto histórico de la ciudad, que miren que es grande el casco antiguo de Sevilla y han acabado con su sello; que han promovido el fachadismo como consuelo de conservacionistas, la estulticia de obligar a conservar hasta la primera crujía y tiren todo lo demás, han hecho la vista gorda para permitir el derribo y después obligar a restituir el patrimonio alterado de cientos de inmuebles. Otra vez: ay, qué risa. Avalan continuamente el aumento de las volumetrías, los remontes coplanarios y la modificación de las alineaciones. Y aquí paz y después... a los veladores.

Doña Patricia va a tener que echarle más valor a la Cultura y el Patrimonio Histórico que los días que acompañó a Javié tras la aciaga noche electoral de los 50 diputados.

–¿Cuántos iban con Javié?–Cuatro.

Más valor que cuando trabajó por el bando finalmente victorioso en el congreso provincial que llevó a Virginia Pérez a coger las riendas del partido, unas riendas que tardará en soltar. Al tiempo con la Pérez... que ya llegará Adviento. Todas aquellas traumáticas experiencias le parecerán a la consejera peleas de hermanos, esas refriegas en las que se pega sin lesionar, comparado con la que le aguarda si de verdad quiere meterle el colmillo a la cosa cultureta.

Seguro que al pisar el despacho se ha acordado de Javié cuando el de Olvera llegó al Ministerio de Trabajo en 1996. Después de recorrer todos los despachos y saludar a los funcionarios uno a uno, con la ceja arqueada y la sonrisa y sin las gafas de pasta de ahora, le dijo a su asesor de confianza: “¿Pero hay aquí alguien de los nuestros? Si se puede organizar un congreso del PSOE sin salir del Ministerio”. Pues me imagino a doña Patricia en el Palacio de Altamira, recién sentada en el despacho después de recorrer las sedes de la Consejería, haciéndose la misma pregunta que su líder hace 22 años. Es que la están oyendo desde la parada de taxis de Santa María la Blanca, desde la calentería de Cano y Cueto y desde el salón de estar del Fernando III: “Si hay alguien del PP en la Consejería de Cultura que se le aplique el protocolo de protección del lince”.

El cambio tiene que ser mucho más que lucir la prenda del nuevo régimen: el chaleco enguatado sin mangas. Mucho más que dejar de hacer cola ante Jiménez Barrios para empezar a hacerla ante Bendodo. A Felipe le preguntaron qué era el cambio: “Que España funcione”. A Zoido tras los 20 concejales no se lo preguntaron, pero todos entendimos que había que ir menos a Robles y más a La Raza. La gente necesita ver el cambio, palparlo, tener cuanto antes lo que lo cursis llaman un referente.

La ilusión por el cambio se irá al garete en su santiamén si aparece el complejo habitual de la derecha. Por ejemplo, consejera, ¿fomentará usted de verdad el arte andaluz con mayúsculas o caerá en el complejo de promocionar a creadores que nada tienen que ver con la región?

Pongamos ejemplos concretos. Quizás sea la hora de una gran exposición antológica de Miguel Pérez Aguilera, uno de los exponentes más importantes de la abstracción andaluza y española, ninguneado por las instancias oficiales. O de destacar la importancia del granadino José Guerrero y la influencia de su obra en las vanguardias andaluzas de la segunda mitad del siglo XX. ¿Y una exposición sobre el onubense Daniel Vázquez Díaz, el autor de los frescos de La Rábida que introdujo el cubismo en la manida figuración tardofranquista?

Claro que doña Patricia no puede olvidar las inversiones en restauración de inmuebles como el convento de San Agustín, San Isidoro del Campo, Itálica o Medina Azahara. Y le preguntarán continuamente por el futuro de las Atarazanas, o la ampliación del Museo de Bellas Artes a Monsalves, una de esas asignaturas pendientes de la ciudad, que forma parte de esa eterna letanía de proyectos que nunca se cumplen, esa lista donde está la conexión ferroviaria del aeropuerto y la estación, el aprovechamiento del río y la sombra de la Avenida, por citar solo tres ejemplos.

Líbrenos la señora Pozo de un enfoque frívolo de la cultura, que veamos pronto que el cambio de verdad ha llegado y lo ha hecho a su hora, como el AVE donde reside su padrino político. Convierta la señora Pozo su cartera en el escaparate de ese cambio que dice el presidente Moreno que tiene ilusionados a tantos andaluces. Si gobernar es apostar y priorizar, apueste pronto y con claridad. Por ejemplo, por una integración del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en la sociedad andaluza, que no sea únicamente un museo muerto que solo sirve como chiringuito de unos cuantos. Al tiovivo de la cultura oficial tienen que subir nuevos corceles para que dejemos de ver galopar siempre a los mismos.

No envuelva la gestión de la Consejería en el celofán oscuro tan del gusto del arquitecto del régimen y sus seguidores. No tenga miedo en apostar por gente nueva, por imprimir un estilo propio y por convertir el departamento en uno de los estandartes del cambio. Y ya sabe: los linces están contados. Y no salen hasta que saben que no hay riesgo de atropello.