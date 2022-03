¡El nuevo, novísimo convento de San Agustín de Sevilla!

El antiguo convento de San Agustín no lo va a reconocer después de la obra ni la madre que lo parió, como vaticinó Alfonso Guerra sobre España aquel octubre rojo de 1982. Por fortuna la inmensa mayoría de los sevillanos no saben ni dónde está el monasterio, que se localiza en la Puerta de Carmona. Ojos que no ven... a la consulta del doctor Federico Alonso Aliste, que no está muy lejos del lugar. Somos así, mucho mejor si no sufrimos, si cultivamos el buenismo, el todo vale y el hay que dar paso a la modernidad. Ay, la modernidad, qué concepto más difuso... Los planos de la obra que se ha aprobado para convertir el convento en un hotel de cinco estrellas ofrecen una información rigurosa sobre la absoluta transformación de los espacios y el cambio radical que sufrirá el edificio. No todo lo legal y bendecido por las comisiones de patrimonio es, precisamente, lo correcto. Ni vale la coartada por la que mejor que se remodele el edificio y que se construyan ocho plantas nuevas que tenerlo abandonado como ahora. Con ese criterio nos hemos tragado las setas de la Encarnación, ahogadas en la plaza y en frente de un BIC como la iglesia de la Anunciación, aunque ya no nos acordemos.

Al hotel del convento habrá que ponerle un nombre de esos de promociones urbanísticas para nuevos ricos y neopretenciosos. Una suerte de “Nuevo San Agustín”. O quizás “Novísimo San Agustín”. Y en las plantas superiores se pueden habilitar suites ofrecidas por los denominados touroperadores como “Los altos de San Agustín”.

Tampoco me digan que un edificio histórico tiene que ser por narices reconvertido en hotel para ser salvado. Está claro que el patrimonio histórico con uso es el que mejor se mantiene, pero con una utilidad que no suponga rupturas, modificaciones sustanciales (que riman con radicales) y una multiplicación de las volumetrías. Miren los ejemplos de los Reales Alcázares, la vieja Fábrica de Tabacos o la sede histórica del Real Círculo de Labradores. Si se quiere se puede. No me vendan el camelo de las propuestas integradoras cuando en realidad son ultratransformadoras. Y sólo hay que ver los planos.

No hay semana sin un sobresalto en esta ciudad. Ahí tienen el último y vergonzoso ejemplo de la Avenida de la Palmera. Pero nada nuevo, también en su día nos tragamos la construcción de la sede del Colegio de Arquitectos enfrente del BIC de San Pedro y tras el derribo de un hermoso edificio, y nos arrodillamos indolentes ante la arquitectura de tanatorio de la calle Santander junto a la Torre de la Plata, por poner solo dos ejemplos. ¡Cómo será la ciudad que una mañana desmontaron el Giraldillo y nadie se dio cuenta! Estábamos durmiendo tras la cena de inauguración de la Feria.

No sabemos, no queremos, no podemos salvaguardar aquello que nos hace distintos y únicos. La causa probablemente sea que no hay conciencia ni educación sobre esta materia. No se aprecia lo que no se conoce. Salvo honrosas excepciones, no hay un empresariado con tacto para no agredir el paisaje con rótulos estridentes en las zonas más sensibles de la ciudad. No debería hacer falta una comisión para vigilar determinados desmanes, pues una ciudad como Sevilla debería ser ejemplo de un respeto puesto en práctica motu proprio, como el caso único del duque de Segorbe. Nos afean las calles, nos destrozan nuestros valores, nos suprimen el pavimento bueno por uno churretoso, pero siempre guardamos un gran silencio. Si está bien hacer seis plantas nuevas en el convento de San Agustín, pues que les sea de provecho. Y sobre todo, rentable.