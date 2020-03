Todos los planes son papel mojado

El presidente de la Junta ha cambiado el logo de la Administración autonómica, pero no el cuadro principal de su despacho. Se trata de un díptico de Ignacio Tovar, el pintor de Castilla de la Cuesta. Arte contemporáneo andaluz. Poética de la abstracción pictórica. La Nuestra, como se conocía a Canal Sur en tiempos del PSOE en el poder, lo entrevista a mediodía, justo antes de los informativos.

A Moreno ("Llamadme Juanma") se le ve concentrado en una crisis que ya comienza a provocar algunas señales de agotamiento en la clase dirigente. Esto va para largo. Con los negocios cerrados por imperativo del estado de alarma, el hostelero Pedro Robles pasea el perro por el centro. Lo dijo el propio presidente del Gobierno: "Se podrá pasear el perro". ¿Quién imaginaría una frase así pronunciada en la Moncloa? Cosas veredes. Pues a sacar al can se ha dicho. Moreno avisa que Andalucía se prepara para lo peor, "por poner un ejemplo", y que los televisores de las habitaciones de los hospitales del SAS funcionarán gratis para disfrute de los pacientes ingresados. Se acabó tener que andar con las monedas, que además son foco de contagio.

Los cultivadores del odio intentan pervertir e instrumentalizar uno de los gestos más hermosos de la sociedad española de los últimos tiempos: el aplauso de las ocho de la tarde desde los balcones y ventanas en homenaje a los sanitarios y otros trabajadores que se la juegan estos días. Hasta la Infanta Elena aplaude desde su casa en Madrid. Los de siempre, los odiadores profesionales, quieren cacerolas contra la Monarquía. Ahora, justo ahora, precisamente ahora... Como si no tuvieran cauces suficientes, procedimientos sobrados y altavoces por doquier para hacer valer sus argumentos.

Dentro del Ayuntamiento de Sevilla reina la quietud. El teniente Cabrera, delegado sin fiestas mayores, accede por la puerta principal tras dejar el coche oficial en el aparcamiento. Camina con el escolta en una ciudad que pareciera dormida como los apóstoles de Montesión. No hay prácticamente nadie. Todo el estrés de los preparativos de la Semana Santa y la Feria desapareció de pronto. Y ha sido sustituido por una sensación extraña y desconocida. Como si en la ciudad se rodara una de esas películas apocalípticas que tanto gustan a los norteamericanos.

El Papa dice en la televisión que no pagar los impuestos es un crimen, sobre todo porque se deja al Estado sin todos los recursos posibles para reaccionar ante una crisis como la actual. Francisco lo está viviendo en Roma. El otro día acudió a rezar al templo de San Marcelo, donde los romanos veneran a su particular Cristo de San Agustín. Monseñor Asenjo lo dijo esta cuaresma: no cumplir con las obligaciones fiscales es pecado. Ocurre que el personal estaba distraído esos días en asuntos de horarios e itinerarios. Los pecados ya se sabe dónde se limpian: ante el confesor. Amén. Y limpiar, lo que se dice limpiar, se hartó todo la mañana Valentina, la ujier del Congreso de los Diputados, que pasó el trapo por la tribuna después de cada intervención.

Alguien pregunta de qué van a vivir los rateros en una ciudad sin gente y casi todo el comercio cerrado. Pasa un coche solitario cada siete minutos por las vías principales en el mejor de los casos. Los rateros necesitan movimiento. Y solo el Giraldillo se sigue moviendo como siempre y en función del viento... cambiante. Las puertas del Palacio Arzobispal están abiertas, pero los templos están cerrados. Los pasillos del Rectorado completamente vacíos. Los trenes son convoyes solitarios. En Santa Justa están precintadas las zonas de asientos. Prohibido el público sedente. La bandera ondea en el mástil del Alcázar, donde patrimonio nacional tiene estancias por donde el monarca emérito aparecerá ya poco o nada. Los charcos en el firme de adoquines delatan restos de lluvia.

El testimonio de 1933

Un sevillano nacido en 1925, Antonio Fernández Pérez, hace un esfuerzo por recordar el año 1933, el último en que no tuvimos Semana Santa: "No existían ni tantos palcos ni tantas sillas, recuerdo mejor la cabalgata. Salía de la plaza de toros hacia la calle Adriano y todo el Arenal, donde existían muchas casas de vecinos. Desde las carrozas lanzaban bellotas, no había economía para tirar caramelos. Era la época del hambre...". Sevilla estaba gobernada aquellos días por el alcalde José González Fernández de la Bandera.

El pabellón deportivo de la Avenida de la Paz se abre para acoger a los indigentes de las zonas desfavorecidas. En la televisión no paran de dar consejos sobre alimentación, ejercicios físicos en el salón y cómo organizar las custodias compartidas. En realidad casi todo radica en lo que nadie nombra: la fuerza de voluntad. Y, cómo no, en la buena voluntad.

La Luz de la tarde cae sobre la ciudad vaciada. Los presupuestos son papel mojado, se oye afirmar a un analista. Todo se ha convertido en fatuo. El hombre propone y el coronavirus dispone. Los planes a medio plazo se han caído, no sólo las cuentas oficiales. Un carro de la compra es el mejor salvoconducto para no ser preguntados por nuestras intenciones por los agentes de la autoridad. En algunos municipios de la provincia han tenido que dar instrucciones precisas. No vale irse a pasear con el perro a kilómetros de casa. Hay que hacer como Pedro Robles, cerquita, cerquita de casa.

Estos son los días en que perdimos la rutina y ganamos las azoteas, nos hurtaron las fiestas y conocimos las torres. Creíamos que lo teníamos todo pero de pronto aplaudimos a una embajada china que trae material sanitario al Hospital Virgen del Rocío, buque insignia de la sanidad andaluza.

Todo episodio histórico tiene un reflejo en el arte, como lo tiene el estado anímico del autor. El tiempo dirá si este confinamiento conduce a la abstracción poética de autores como Tovar o a otras corrientes. Será ya un éxito que no conduzca a la España de los garrotazos de Goya. Pasa un coche cuando la tarde se reviste de playa de invierno. Un indigente vivaquea por la calle. Lanza insultos al vacío. Cada loco con su tema. Al menos intenta hablar con alguien y no con un pantalla de teléfono móvil al que encima llaman inteligente.