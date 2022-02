El sanedrín de Antonio Muñoz y sus aliados productivos

Ha pasado más de un mes desde la toma de posesión como alcalde de Antonio Muñoz y se puede afirmar que ha entrado en el cargo con más suavidad y buena acogida que el arzobispo Saiz. Están sorprendidos hasta algunos dirigentes del PP, que te lo reconocen en privado. Aquel primer acto del Salón Colón fue toda una exhibición de músculo que después se ha ido refrendando con sus apariciones públicas. Pero quizás, como suele ocurrir, las sesiones más jugosas y sustanciosas se producen en privado, sin fotógrafos.

En la elección de los foros a los que acude un alcalde están a veces las claves de los criterios que se aplican en el gobierno. Por ejemplo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se apoya mucho más en los directores generales que en los concejales. No olviden que los directores los coloca él a dedo, mientras que en las listas suele meter y mete la mano el partido. Dame pan con los directores y dime tonto con los concejales. Y ahí sigue don Francisco en el puesto. Luchará para ser el alcalde que corte la cinta de la inauguración de la exposición internacional de 2027.

Muñoz tiene ya algún que otro sanedrín la mar de interesante. El otro día lo saludamos cuando estaba con el ex alcalde Monteseirín, el ex concejal Juan Carlos Marset, que fue director del Inaem; el alcaide del Real Alcázar y ex director general de Bienes Culturales, Román Fernández Baca, el galerista Pepe Cobo y los catedráticos Manuel Marchena, actual presidente de la patronal del agua, y Pepón Domínguez Abascal. Todos de tertulia mensual en Robles, en esa calle Álvarez Quintero que ahora tiene acceso al nuevo Aero. Antes, hace mucho tiempo, se elegían los alcaldes en el Aero, y ahora los alcaldes se forman e ilustran como tales en Robles. Está muy bien que un alcalde tenga este tipo de tertulias donde tomar el pulso, captar ideas, filtrar opiniones... El problema de los alcaldes es cuando sólo se dedican a oír los cantos de sirenas de la cohorte de pelotas, asistir a saraos poco recomendables, perderse los viernes por la tarde en los bares o aceptar invitaciones de alto riesgo.

Me gusta que Muñoz oiga justo ahora el testimonio de Monteseirín, con el que le une una relación de cuando eran concejales en la Rinconada, La Rinco, como se le escapó una vez a Antonio en un Pleno en el Salón Colón. Alfredo no sólo ha sido el alcalde que más ha durado en el cargo (ninguno ha estado tres mandatos) sino también el único que ha sufrido reproches e improperios públicos cuando participaba de chaqué en la presidencia de la Hiniesta.

El equipo de Muñoz es bastante endeble, de ahí que haya retenido para sí el área de Cultura, caso insólito en la historia de los gobiernos municipales, y que haya creado algunos nuevos cargos para tener a hombres de su confianza directa en puestos ejecutivos. ¿Les suena o no al esquema del alcalde de Málaga?Muñoz se identifica más en la práctica con Alfredo que con mi Juan (Espadas). Antonio sueña con que un libro estudie en el futuro sus reformas en la ciudad, como Alfredo tiene uno sobre las suyas (algunas muy discutibles), presentado recientemente en el Paraninfo. Monteseirín sacó a Muñoz de La Rinco en los años noventa para ponerlo al frente del área de Hacienda de la Diputación y después en el Patronato de Turismo de la misma institución, dirigido el profesor Marchena. De ahí saltó al Ayuntamiento capitalino como director de Economía y Hacienda.

Hoy es el alcalde que sueña con traer a Sevilla un centro aeroespacial o con comprar la biblioteca de Abelardo Linares, mientras se pasea por las cofradías de los barrios. Muñoz ha apostado por una arranque de mandato fuerte, sabedor de que las curvas vendrán más pronto que tarde. Cruza el desfiladero de la Sevilla conservadora sabiendo que los indios de la derecha están camuflados a la espera de una serie segura de emboscadas. Hace bien en oír a Monteseirín, que sufrió de lo lindo y que recibió tanta estopa que se fue de Sevilla unos años en cuanto soltó el bastón de alcalde. Hoy, por fortuna, te encuentras al ex alcalde por la calle, pues de esta ciudad nadie debería salir nunca, o al menos nadie debería estar incómodo en ella después de haber presidido nada menos que su gobierno.

Cuenta Muñoz con un aliado productivo como el presidente de la Junta que puede durarle unos meses con la gran coartada que tienen ambos de la lealtad y la colaboración entre administraciones. Mi Juan, de hecho, se entendió mucho tiempo con Paco de la Torre en una alianza llamada el eje andaluz con fines de promoción turística. Nos hemos hartado de ver fotos de familia de los dos alcaldes tanto en una ciudad como en otra. Espadas chinchaba así a los sucesivos jefes de la oposición que tuvo el PP en el Ayuntamiento sevillano y, de paso, allanaba ya su particular carrera andaluza. Esta semana, por cierto, se ha abstenido con la polémica propuesta de ley de los regadíos de Doñana. Su película es otra, el PSOE andaluz no puede perder Huelva. Ysus tertulias deben ser ya otras también.