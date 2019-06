Una victoria del bipartidismo

Monteseirín no pudo subir los sueldos en el Pleno de Organización de 1999. Se encontró con la propuesta en el cajón, elaborada por el PP de Soledad Becerril, que confiaba en seguir como alcaldesa. Alfredo fue alcalde de forma repentina gracias al apoyo andalucista. Apostó por hacer suyo el plan salarial. Se aprobó, pero el mismo día tuvo que renunciar a la subida porque Joaquín Almunia, secretario general del PSOE, le telefoneó pidiéndole que diera marcha atrás, lo que acabaron haciendo todos los concejales, que entonces eran 33. Al PP de los 20 concejales no sólo no se le ocurrió subir los sueldos en plena crisis económica, sino que cerró el bar de la caseta municipal y el alcalde Zoido renunció a última hora a ser rey mago, por lo que el Ateneo tuvo que pedirle el favor a Eduardo Dávila Miura.

Juan Espadas logró ayer lo que estaba pendiente desde hacía muchísimos años, pero la demagogia de unos, los complejos de otros y el oportunismo político de bajo coste de tantos, lo venían convirtiendo en una misión imposible.

Un alcalde de una ciudad de casi 700.000 habitantes y un presupuesto general de 1.005 millones de euros no podía estar entre los peores pagados de España y, lo que es peor, mendigando para encontrar gerentes sometidos a elevadas responsabilidades. No se olvide, por ejemplo, que ahora están imputados el actual consejero delegado de Emasesa y el anterior. La responsabilidad hay que pagarla y después hay fiscalizar, por supuesto, la labor de los cargos públicos y ponerles siempre alto el nivel de exigencia.

El pleno de ayer, pese a celebrarse a finales de junio, tuvo un tufillo a principio de curso, a primer día de clase, a proemio de un mandato. Espadas se estrenó como presidente tratando de hacer un curso acelerado sobre cómo funcionan los mandos para abrir y cerrar micrófonos y los medidores del tiempo de las intervenciones. Por fortuna estaba al loro José María, técnico de sonido del Salón Colón, que no falla nunca en las bodas, ni tampoco falló ayer.

Como Espadas se autoeleva a la presidencia del Pleno, la edil Adela Castaño ocupa el asiento que ha usado el alcalde de Sevilla en los últimos años: desde Monteseirín hasta Espadas, pasando por Juan Ignacio Zoido. En el PP se sentaron en bloques de cuatro. Abajo, los de la media de edad más joven: Beltrán Pérez, Juan de la Rosa, Rafael Belmonte y Evelia Rincón. Arriba, Ana Jáuregui, Jesús Gómez, Ignacio Flores y José Luis García, alias Pepelu, al que se le intuyen ganas de asumir más altas responsabilidades en otra Administración. Este Pepelu está a la izquierda dentro del PP, al igual que el teniente Cabrera (ahora superteniente con las competencias extra que ha recibido) está a la derecha dentro del PSOE. Cuestión de posicionamientos. Y de percepciones.

El superteniente Cabrera lució chaqueta blanca muy estival (no confundir con las blancas del Movimiento). El socialista Juan Manuel Flores usa sombrero para protegerse del sol de estos días. El uso de mascota es muy recomendable. En Sevilla se fue perdiendo quizás por aquella publicidad digamos que tendenciosa:Los rojos no usaban sombrero.

Todo el mundo hablaba de los sueldos aumentados. Pero una de las grandes novedades es que los plenos se fijan por defecto el ultimo jueves de cada mes. Ya no serán los viernes, ni tan largos gracias al nuevo reglamento. ¡Un alivio para el sufrido secretario! Los señores concejales podrán salir de fin de semana sin prisas, o no tendrán que ir con la lengua fuera a los actos de las noches de los viernes tras aquellas sesiones de ocho y nueve horas de duración, marcadas por los cacahuetes para no perder las mínimas energías.

Sonia Gaya defendió la propuesta de los dineros por el PSOE. Por el PP salió del burladero Juan de la Rosa, secretario general, que reprochó a sus parientes de Vox que no conozcan el reglamento municipal, que obliga a pronunciarse sobre los sueldos en el primer Pleno. Cristina Peláez, la portavoz de Vox, había demandado que se hubiera debatido sobre los salarios al final del mandato.

Peláez, por cierto, pidió “clemencia” ante su primera intervención en el plenario. Algunos recordamos el maravilloso crucificado de tal advocación que está en la Catedral de Sevilla y que estuvo expuesto en el Pabellón de la Santa Sede. Vox voto en contra, pero no dijeron si renuncian al aumento de sueldo. Adelante Andalucía también voto en contra, pero donarán el aumento a sus causas. Y Ciudadanos se abstuvo con habilidad. El bipartidismo unido jamas será vencido.