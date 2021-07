La Junta reclama a la nueva ministra fondos para el Cercanías Santa Justa-Aeropuerto

La nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), Raquel Sánchez (PSOE), se ha encontrado con una avalancha de cartas y peticiones nada más ocupar el cargo. Aparte de la reclamación de los empresarios de Sevilla (CES), la consejería de Fomento de la Junta que dirige Marifrán Carazo (PP) también ha pedido una reunión con la nueva mandataria estatal para que los fondos europeos Next Generation se destinen a corregir las carencias de las infraestructura ferroviarias en Andalucía y, en lo tocante a Sevilla, ampliar el Cercanías con la conexión Santa Justa-Aeropuerto, agilizar el nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla (una obra de Adif), la remodelación del centro logístico Sevilla-Majarabique y el AVE Sevilla-Huelva.

En general, la consejera demanda a la nueva ministra de Transportes un impulso a las infraestructuras ferroviarias de Andalucía aprovechando la llegada de fondos europeos. Carazo insiste en la necesidad de una “revisión solvente y rigurosa del Mapa Ferroviario Andaluz" y de un Pacto por el Ferrocarril que contribuya a revitalizar los servicios e infraestructuras ferroviarias de Cercanías y Media Distancia, "claramente deficientes y mejorables”. También reclama medidas urgentes para planificar la red de conexiones con puertos y áreas logísticas.

La consejera se queja de que el ministro anterior, José Luis Ábalos, no consintió reunirse con ella pese a los dos años que estuvo pidiéndole reuniones y confía en que la nueva ministra sea más receptiva con Andalucía que el anterior ministro. En su comparecencia esta semana en la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz, ha alertado del bajo grado de ejecución de los proyectos y obras ferroviarias que la Administración General del Estado lleva a cabo en la comunidad autónoma, tales como los tramos de la Red Transeuropea de Transporte que discurren por Andalucía, y de las incertidumbres sobre los horizontes temporales para su terminación.

Carazo lamenta que la propuesta del Gobierno central para el ferrocarril en los Fondos Next Generation es "limitada, no aclara qué infraestructuras se van a beneficiar de ellos, no se fijan objetivos ni dotación económica para los servicios de Media Distancia, no hay desglose para inversiones por núcleos de Cercanías, y respecto a los corredores ferroviarios sólo dos de los 14 tramos que se citan corresponden a Andalucía: tramo Murcia-Almería del Corredor Mediterráneo y modernización de la Línea AVE Madrid-Sevilla”.

Así pues, para Fomento de la Junta la propuesta del Gobierno central en los Fondos Next Generation (6.243 millones de euros) “no resuelve las necesidades de mejora y modernización de las infraestructuras ferroviarias estatales en Andalucía”. El Gobierno andaluz ve prioritarios 13 proyectos, valorados en 8.800 millones de euros y lamenta que el Gobierno central atiende estas prioridades. Entre estas propuestas de la Junta figuraban la mejora del acceso ferroviario al centro logístico de Sevilla-Majarabique; las ampliaciones de Cercanías en Sevilla (conexión Santa Justa-aeropuerto) y Córdoba; el AVE Huelva-Sevilla; el impulso a los corredores Mediterráneo y Atlántico; la conexión ferroviaria Linares-Madrid; la conexión ferroviaria del Puerto de Motril con Granada; y la integración del AVE Almería.