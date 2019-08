Quejas de viajeros por el calor en los trenes del Metro

En los dos últimos meses usuarios habituales del Metro de Sevilla aseguran que la temperatura de los trenes en la zona donde van los pasajeros es “insoportable”. En los andenes y en la cabina del conductor (aislada del resto del vehículo) funciona bien la climatización.

El comité de empresa de los trabajadores de esta concesión de la Junta que gestiona Globalvía, corrobora que la situación se está produciendo “este año 2019”, que “las temperaturas son tremendas” y “los trenes no enfrían” en la sala donde van los viajeros, mientras el conductor va muy fresco en su cabina.

En algunos de los trenes los pasajeros viajan a temperaturas superiores a los 30 grados, cuando lo estipulado es entre 24 y 26 grados, según los cálculos del comité. “La gente se nos está quejando mucho últimamente y los usuarios están poniendo hojas de reclamaciones. La concesionaria nos dice que no ha tocado nada de los aires pero pensamos que posiblemente ha subido la temperatura para ahorrar gastos. Pero la realidad es que hace más fresco en la calle que dentro de los trenes”, asegura el comité en declaraciones a este periódico.

El órgano de los trabajadores afirma que ha trasladado el problema en comunicaciones internas y que se lo ha indicado a la empresa en varias ocasiones para que ponga solución, sin resultado hasta la fecha. “Los conductores que entran al tren vienen notando la diferencia de temperatura que hay entre la zona de viajeros y el recinto reservado para la conducción”, señala.

En las redes sociales (twitter y facebook) se pueden ver quejas dirigidas a Metro de Sevilla, especialmente los pasados 25 de julio y 26 de julio, en las que algunos usuarios afirman que el calor dentro de los trenes se da “siempre” y que los trenes están sin aire acondicionado en plena hora punta de calor.

La empresa fija la temperatura en el interior de los trenes, sin que los conductores puedan modificarla

Uno de los viajeros que más denuncias ha puesto sobre el calor dentro de los trenes es Juan Moreno Cumbres, usuario que coge la línea a diario para ir y volver de su trabajo a casa durante los últimos nueve años. Once quejas ha presentado este año ante Transportes (Fomento) y Consumo de la Junta. “Vengo observando (y sufriendo) desde hace unos dos meses una irregularidad (ilegalidad) en la prestación de este servicio público por parte de la concesionaria”, expone a la administración en sus escritos.

“La elevada temperatura en el interior” de los trenes provoca “olores corporales intensos, empleo habitual de abanicos y otros medios de ventilación, irritación, quejas al conductor, etc. y un deseo de que el metro se pare en la siguiente estación para que se abran las puertas y se refigere con el aire fresco que entra”, añade . Juan cuenta en sus escritos que lo atribuía inicialmente a un problema puntual hasta que los empleados de la línea le corroboraron que les llovían las quejas de usuarios por el calor y que no podían hacer nada porque “es la empresa la que programa una elevada temperatura de confort en el interior de los trenes, cosa que no comprendían, sin que los conductores pudieran fijarla ni modificarla”.

La única respuesta que ha recibido Juan Moreno es de Metro de Sevilla, que le da la misma versión que a los trabajadores: “que la climatización se adapta a la normativa” y que hace más calor por cuestiones puntuales según lo llena de viajeros que esté una estación y lo que tarde el tren en adaptarse al abrir y cerrar de puertas.