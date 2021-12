El Obispo de la Lotería, la viuda de la Lotería, el mexicano: los personajes del sorteo de Lotería de Navidad 2021

Chuchi, de Cantabria, ha sido el primero en entrar al Sorteo de la Lotería 2021 que, como cada año, se celebra en el Teatro Real. Vestido de "viuda de la Lotería", Chuchi ha pasado cinco noches en la calle "con mucho frío" pero con "muchísima ilusión" por poder volver a ver el Sorteo en directo después de que en 2020 no se permitiera la asistencia de público por la pandemia.

"Llegué el viernes y he pasado mucho frío porque son muchos días", ha reconocido a Europa Press, antes de señalar que "está acostumbrado" porque ya son "14 años" los que lleva viniendo a Madrid el día 22 de diciembre. "Soy el segundo más veterano", ha explicado.

Ver el Sorteo en directo no es la única tradición que cumple en este día. "Siempre juego al cero", ha apuntado, enseñando dos décimos de este número. Si le toca, ha explicado, uno va íntegramente para "darle una mejor educación" a sus hijos, ha señalado, el segundo "para repartir". "Lo juro", ha insistido.

Tras él, Juan López o "el obispo oficial del Sorteo", como se ha presentado, ya que va disfrazado como tal. Juan llegó "el sábado a las 4 y media de la mañana" para "hacerle el relevo" a Chuchi y también ha pasado "mucho frío" hasta que han podido entrar este miércoles en el Teatro Real.

En su caso, esta situación también la afronta "con ilusión". Según ha explicado, este año la tiene "más que nunca" porque "después de 600 días sin poder entrar" es "como si fuera la primera vez. También le anima a venir a Madrid la "ilusión de que toque". En este sentido, ha apuntado que juega "72 décimos a todo o nada".

Un buen ambiente

Si toca, según ha explicado, ya lo tiene todo organizado: "primero una celebración express en Madrid y después en León" donde, según ha señalado, tiene una cafetería en la que ha vendido "más de 1.000 décimos". Si llega el premio, ha dicho, habrían hecho felices a "mucha gente" y, por eso quiere "celebrarlo con ellos".

Los dos han destacado el "buen ambiente" que se vive en la cola a pesar de la lluvia que, en esta ocasión, han tenido que sufrir. "Cuatro gotas", ha apuntado Chuchi.

También Manoli, otra veterana, ha explicado que después de tanto tiempo ya se hace "buena amistad". De hecho, no quiere que la tradición cambie y las entradas a la sala del Teatro Real se vendan online. "No, no, no", responde al ser preguntada por un posible cambio. Y eso que, según ha explicado, su familia no quería que ese año fuese a hacer cola por el aumento de casos del Covid-19. Sin embargo, finalmente ha acudido disfrazada, como otros años, de estrella.

Y junto a los veteranos, dos novatos que han llegado desde Castellón porque "siempre les ha hecho mucha ilusión". Eva y Christian, ella disfrazada de conejo de la suerte y él de calamar, juegan "más de 60 números" con la familia. Ella ha pasado la noche en la cola "porque cuando acabe el Sorteo volvemos y él tiene que conducir". "Hay muy buen ambiente, he estado de un grupito a otro charlando", ha explicado.

Medio centenar

Ellos han sido los 'afortunados' para entrar primero, pero tras ellos, más de medio centenar de personas esperaban a las 07.00 horas para poder vivir en directo el Sorteo de la Lotería, que este año contaba con restricción de aforo. Según ha explicado la organización, unas 180 personas podrían acceder a la sala.

A las 07.30 horas se ha abierto la puerta del Teatro Real con los vítores de los asistentes. Aragón, Málaga, Badajoz, Valencia e incluso México, son algunos de los lugares desde donde han viajado los asistentes. Algunos de ellos se han ido añadiendo a la cola tras la apertura de puertas.

En su mayoría han mostrado su deseo de que la asistencia en directo les traiga suerte. "A ver si nos toca algo, un pellizco", ha sido el comentario más escuchado en la cola durante la espera.