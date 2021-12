Lotería de Navidad: ¿Hasta qué hora se puede comprar un décimo?

Se acerca el 22 de diciembre y entre los viajes o planes en el puente de Diciembre, el estrés del trabajo, la agitada agenda escolar y los eventos entre amigos no nos ha dado tiempo aún a comprar nuestra Lotería para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ¡Tranquilos! Aún hay tiempo. No mucho, pero hay ¿Cóomo buen español has dejado todo para última hora y aún no te has hecho con ese décimo que te lleva rondando la cabeza durante días? ¡Es el momento! ¿Hasta qué hora se puede comprar un décimo? Aquí te lo contamos

¿Hasta qué hora se puede comprar Lotería de Navidad?

Quedan menos de 24 horas para que los niños de San Ildefonso empiecen a cantar los números del Sorteo de Lotería de Navidad y muchos aún no han (hemos) adquirido un décimo. Nos gusta el riesgo y sentir esa adrenalina de pensar que nos podemos quedar sin el número deseado para después pasarnos todo el sorteo sufriendo por si toca y este año no lo tenemos o nos va la marcha para sentir la euforia de conseguirlo in extremis. Sea como fuere, la realidad es que le gente apura en la compra de los décimos porque se puede comprar hasta casi el último minuto.

Los décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad pueden adquirirse hasta las 22:00 horas de este martes 21 de diciembre en las administraciones de lotería y hasta las 23:45 tanto en los puntos de venta autorizados como a través de internet. Pero, ¡ojo!, siempre en puntos de venta autorizados, que después llegan los problemas con las falsificaciones y los lamentos.

En este sentido, desde la Policía ya se ha insistido en la posibilidad de ser víctima de engaños y fraudes con motivo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, ofreciendo consejos para evitarlo. En primer lugar es necesario comprobar que el décimo lleve los correspondientes logotipos, códigos y elementos de verificación y si se adquiere por Internet guardar los correos relacionados con la compra, haciendo capturas de pantalla de la gestión si es necesario.

Y por supuesto, una vez conseguido nuestro mayor tesoro a escasas horas de que inicie el sorteo, mantenerlo intacto, sin que se deteriore, para no tener problemas en caso de ser premiado, pues tendremos hasta tres meses para reclamar nuestro dinero.