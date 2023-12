Perla, que ganó el Gordo en 2022 en el Teatro Real: "Me compré una casita y he ayudado a la Iglesia"

Perla, ganadora del 'Gordo' de 2022, que se encontraba en el Teatro Real cuando se enteró de que había sido agraciada con el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, ha explicado que con el dinero que le tocó se compró una casa, ayudó a la Iglesia y ha guardado una parte para los estudios de sus hijos. "Me compré una casita y después he ayudado a la Iglesia", ha indicado Perla en declaraciones a TVE, desde el Teatro Real, donde ha acudido de nuevo este año para seguir el sorteo.

Además, ha comentado que ha guardado una parte del premio para los estudios de sus hijos. Perla ha recordado el momento en que se dio cuenta de que su número había sido agraciado con el primer premio del Sorteo de Navidad. "Me quedé paralizada. No tuve reacción en un instante hasta que mi hijo reaccionó y vio el número que era el nuestro", ha relatado.

Este año, ha vuelto a acudir al Teatro Real para "vivir la emoción" en "directo" aunque no cree que le vaya a tocar el 'Gordo' de nuevo. "El año pasado cuando gané me sacaron de aquí y ya no pude vivirlo. Y mis hijos me dijeron, venga mamá, vamos. Y pues uno de los motivos también es que mis hijos pidieron unos números especiales y me dije, queremos ir al teatro y aquí estamos por eso", ha comentado.

Perla ha explicado que sus "amuletos" son sus padres "que están en el cielo" y ha recordado que el año pasado compró el número premiado gracias a su padre, pues siempre le decía "el cero por delante y el cero por detrás".

"Lo miré y dije: 'Ay, mi padre me decía que el cero por delante y el cero por detrás' y lo compré pensando en él porque lo compré pensando en él y mira lo que pasó", ha subrayado. Perla también ha dado "gracias a Dios", al que siempre reza y que le ha dado "tranquilidad y paz" y también ha dado "gracias a España".