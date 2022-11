“Estamos en el mejor momento de nuestra trayectoria como grupo”

El próximo jueves 1 de diciembre el conjunto proyectoeLe presenta en un acto privado una serie de cinco vídeos sobre otras tantas piezas del compositor sueco Arne Mellnäs (1933-2002) que han venido filmando a lo largo de este año 2022, que es el del vigésimo aniversario de su fundación. Su director desde 2009, el también percusionista Carlos Cansino Pérez, piensa que después de tres cedés (Origen, 2005; Paisajes sonoros, 2009; y Chansons, 2013) “no tenía mucho sentido volver a sacar un disco, pues la música cada vez se consume menos en ese formato. Por eso decidimos hacer algo visual, para difundir nuestro trabajo de otra forma. En realidad este es un proyecto del año 2020, que hubo que cancelar por la pandemia, pero al final no ha venido mal, porque ha coincidido con el veinte aniversario del grupo”.

–¿Por qué estos Proverbios de Arne Mellnäs?

–Son piezas que hemos hecho muchas veces, son casi fetiches de nuestro grupo. Son piezas sencillas, pero tienen mucho encanto y funcionan muy bien con el público.

–Veo en los datos del dossier que me han pasado que el trabajo incluye a un bailarín y a un actor. ¿De qué tipo de filmación hablamos?

–No queríamos hacer una simple grabación convencional de nuestro coro cantando. Buscamos localizaciones diferentes, el Monasterio de San Jerónimo, el Conservatorio Francisco Guerrero y un olivar en Utrera. El trabajo técnico de filmación es de Anandor Producciones, un dúo que forman Ana Cinta Alonso, que canta con nosotros, es parte del grupo, y Sándor Salas. Habíamos hecho ya cosas con ellos y quedamos muy contentos. Y luego, en efecto, en dos de las cinco piezas participa el bailarín Guillermo Weickert y en una de esas dos también el actor madrileño Antón Morales.

–¿Cuentan entonces historias los vídeos?

–Los vídeos parten de guiones que hicimos entre Sándor y yo. Un beso pone música a un proverbio que dice: “Besa los labios el que da una respuesta correcta”, y eso nos daba en efecto una historia que contar, nos pareció que requería recrear un conflicto en torno al acto de besar, necesitábamos dos personas, pero no queríamos un beso heteronormativo ni gente insultantemente joven. Yo conocía a Guillermo desde hace tiempo, quería trabajar con él, se lo propuse y aceptó. Y fue él quien me planteó que sería mejor que le diera réplica un actor en lugar de otro bailarín, un actor que reaccionara a sus movimientos. Pensamos que Antón Morales nos daba el perfil. Y luego para El perezoso estimamos que era importante incluir otra figura, y Guillermo aceptó también hacerlo.

–¿Cómo piensan difundir el trabajo?

–La idea es que estén en Youtube el viernes 2 de diciembre. Los pondremos en dos formatos: los cinco vídeos juntos, que duran unos doce minutos, y también por separado.

–Otra vez música nórdica, es una constante del conjunto casi desde su formación.

–Pues sí. Pero hay varias razones para ello. Es uno de los sitios donde mejor se edita este tipo de música. Tienen editoriales que funcionan muy bien, son asequibles y saben venderse. Además tienen grandes compositores que llevan mucho tiempo escribiendo de forma extraordinaria para coro.

–La obra original de Mellnäs se titula Diez proverbios, y está datada en 1981. ¿En qué ámbito estilístico se mueve la música?

–Hemos escogido cinco de esos diez proverbios, y son muy diferentes. En klok man (Un hombre prudente) es un cuarteto rítmico hablado. Nordanvind (Viento del norte) es una pieza textural, en la que se usan chasquidos de lengua e imitaciones de viento y de lluvia. Las otras tres son más convencionalmente corales. Tienen un lenguaje particular, sencillo, poético. En kyss (Un beso) es una pieza tonal pero muy modulante, cromática. Den late (El perezoso) es en cambio muy estática, las mujeres sólo tienen dos notas; sinceramente no me atrevo a decir si es modal o tonal, es un lenguaje muy personal. Finalmente, Såsom spegelbilden (Como se refleja) es un canon a cuatro voces en el que hay multitud de referencias a los espejos, se mueven de forma retrógrada con varios ejes de simetría.

–¿En qué momento se encuentra proyectoeLe justo cuando cumple veinte años?

–Estamos en el mejor momento de nuestra trayectoria como grupo. La pandemia no ha sido mala para nosotros; de hecho creo que nos benefició. Sufrimos por supuesto el confinamiento, pero ya en el verano de 2020 empezaron a surgirnos cosas como la colaboración con Miguel Marín (Árbol), o con el coréografo sudafricano Gregory Maqoma con quien trabajamos en el Festival de Itálica en el verano de 2021, o con Rocío Molina con la que hemos hecho Carnación en la Bienal de Sevilla y en la Biennale de Venecia, también una colaboración con el Teatro del Temple de Zaragoza, con quienes presentamos Edipo Rey en Itálica y Almuñécar. Y luego hemos podido presentar muchos proyectos propios, no sólo en Encuentros Sonoros, sino también con la Diputación de Sevilla. Como había otros coros a los que les costó arrancar más después del confinamiento, tuvimos más opciones y eso nos permitió incluso ampliar la plantilla, de trabajar habitualmente con 24 cantantes llegamos a ser 34 en junio pasado, cuando hicimos el concierto de celebración por el veinte aniversario en la Sala Turina.

–El próximo día 9 vuelven al Espacio Turina para su concierto dentro del ciclo Encuentros Sonoros...

–Alternamos tres obras para percusión corporal con tres obras de estreno para coro. El Gestualismo es una corriente que lleva como 40 años investigándose en música y danza. En música suelen hacerla percusionistas. No conocía obras de este estilo para coro. De ahí los encargos. Por motivos logísticos hemos tenido que cambiar la obra prevista de Claudia Marín por otra de Isaac Diego García, In Nocte. Es muy potente, porque incluye canto difónico, que es algo que nos ha interesado siempre. Isaac es de Alcalá de Henares y uno de los pocos especialistas que hay en España sobre esta técnica. Es alguien muy vinculado con el arte sonoro. Ha trabajado mucho con Llorenç Barber. Él estudió con profesores ingleses que aprendieron la técnica en Mongolia, que es donde más se practica. Está viniendo a preparar la obra con nosotros y luego la cantará también. Estamos aprendiendo mucho.