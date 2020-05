Coronavirus: Guns N' Roses aplaza su concierto en Sevilla

La suspensión era lo previsible, pero ahora se ha hecho oficial. La banda estadounidense de rock Guns N' Roses ha anunciado que aplaza su gira europea por la pandemia del coronavirus. Incluía un único concierto en España en 2020, previsto para el 23 de mayo en Sevilla.

A través de sus redes sociales, el grupo ha informado de la suspensión y ha dicho que "las cosas están cambiando a diario y queremos mantener a nuestros fans, miembros del equipo y banda a salvo".

"Estamos trabajando duro con nuestros promotores, recintos y ciudades/países en los próximos pasos a seguir y haremos más anuncios tan pronto como podamos. Gracias por la paciencia, vamos a superar esto juntos y esperamos verlos a todos muy pronto", concluye el comunicado.

La promotora encargada de la promoción de la gira Not In This Lifetime. Live Nation mantenía hasta el pasado fin de semana la venta de entradas en su web oficial, que se abrió el pasado 19 de diciembre, y ahora comenzará el proceso de buscar nuevas fechas o bien proceder a la devolución de las entradas adquiridas para el concierto, con precios entre los 45 y los 1.060 euros, en este último caso para las denominadas Ultimate VIP Package.

El concierto iba a tener lugar en Estadio Benito Villamarín, el mismo en el que Guns N' Roses actuó por primera vez en España el 30 de junio de 1992.