Alrededor de Pauline

La ficha BOULEVARD DES FEMMES Pauline Viardot (1821-1910): Hai Luli ! / Aimez-moi ma mignonne / L'absence (caña española) / Madrid / La chanson du pêcheur (Lamento) / Les filles de Cadix María Malibrán (1808-1836): Le retour de la Tyrolienne / La voix que dit: je t'aime / La Bayadère Isabella Colbrán (1784-1845): Quel cor che mi prometti / Mi lagnerò tacendo / Benchè ti sia crudel Pauline Duchambge (1778-1858): Celle qui voudrait m'aimer / Guitare / Le bouquet de bal Fanny Hensel (1805-1847): Die Nonne / Schwanenlied Clara Schumann (1819-1896): Warum willst / Liebst du Schönheit

Cristina Bayón, soprano; Jesús Pineda, guitarra Brilliant

Son profesores ambos del Superior de Sevilla, pero apenas se conocían hasta que a Cristina Bayón le pidieron una conferencia en Cádiz sobre el tiempo de la Guerra de la Independencia. “Pretendía ser ilustrada, y como en la época había mucha música para voz y guitarra, Moretti, Sor..., pensé en él, se lo propuse y aceptó. Era 2021, y aunque al final la conferencia no se hizo por las restricciones del Covid, aquel era el año del segundo centenario del nacimiento de Pauline Viardot, y decidimos montar un programa en torno a su figura. Nos invitaron entonces a participar en las Noches del Alcázar y ahí empezamos ya en serio con el dúo”.

En diciembre de aquel mismo año se metieron en los Estudios Sputnik con Jordi Gil y grabaron este disco. “Yo estaba un poco despistada, porque era la primera vez que hacía un proyecto propio. Algunos amigos me habían recomendado Brilliant, que para un primer disco funcionaba muy bien, así que lo ofrecí y lo aceptaron enseguida. Pero el dueño de la discográfica murió poco después y por eso la aparición del CD se ha retrasado algo; de hecho aunque el disco está ya en plataformas, aún no tenemos copias físicas”.

Boulevard des Femmes pretende ser un recorrido por música escrita por mujeres que tuvieron alguna relación con Pauline Viardot: está por supuesto la propia Viardot, su hermana mayor, María Malibrán, Isabella Colbrán –la soprano madrileña que acabó casándose con Rossini–, Fanny Hensel –la hermana de Mendelssohn–, Clara Schumann y una casi desconocida Pauline Duchambge. “Era de una familia de aristócratas, natural de la Martinica. Era pianista y puede que tocara también la guitarra. Tuvo amistad con George Sand y muchos libretistas y escritores de la época. Escribió sobre todo romances, un género estrófico, antesala de la mélodie. Los textos de estos romances eran muchas veces de poetastros, pero los suyos son de Scribe, Victor Hugo... Sus romances los cantó María Malibrán, estuvo muy relacionada con el entorno de Viardot a través de la hermana, de Sand…"

La relación con la madrileña Colbrán le llega a Pauline por vía paterna. "Colbrán era la protectora de Manuel García en el Teatro San Carlos de Nápoles. Después del estreno de Guillermo Tell dio una fiesta a la que asistió García, en la que estuvo invitado Fernando Sor, y allí, Pauline con 7 u 8 años cantó ya delante de la Colbrán. Sus canzonettas y arietas son muy rossinianas. Ella se formó de joven con Crescentini, castrato que estaba entonces en Madrid. Colbrán se fue luego directamente a Francia y no pasó por esa fase de cantar las tonadillas típicas de tantos cantantes españoles".

El variado repertorio (lieder, romances, canzonettas, arietas, mélodies) está concebido para voz con acompañamiento pianístico, así que el dúo tuvo que recurrir a las transcripciones, originales de Jesús Pineda: "La dificultad de la transcripción depende de la envergadura de las piezas. Las obras de las compositoras que eran pianistas (Fanny, Pauline, Clara) suelen tener una gran complejidad armónica y polifónica, y llevar eso a la guitarra no siempre es fácil. En la guitarra hay una gran riqueza de matices, pero el instrumento no tiene la amplitud de registros sonoros del piano. Hay que buscar la tonalidad idónea, para que cada pieza nos venga bien a los dos. En el piano es algo fácil pasar por ejemplo de la a la bemol, pero para mí eso es muy difícil. Tenemos ese hándicap. Al final tienes que tirar mucho de scordatura, de buscar que suene lo más natural posible. Y luego yo intento que sea lo más fiel a la estructura básica, al esqueleto de la pieza original, buscando los colores armónicos que mejor representan la música, pero el desarrollo de las voces internas es a menudo complicado. Y luego hay que buscar los efectos idiomáticos del instrumento para suplir cosas que están en el piano y en la guitarra, no: tambora, armónicos, efectos de rasgueos… Muchas veces el piano está imitando a la guitarra, por lo que hay piezas que le van muy bien".

El disco se grabó con una guitarra moderna, "pero ahora tengo una romántica, una copia de un instrumento de la década de 1830. La plantilla más habitual de las guitarras de hoy provienen de los modelos de Antonio Torres de la segunda mitad del siglo XIX y esta música es casi toda anterior, cuando las guitarras eran más pequeñas y tenían otro tipo de construcción, más francesa. Las principales diferencias tienen que ver con el color y la profundidad del sonido. Todo lo hacemos ahora con la romántica y creo que el resultado gana en profundidad y el acercamiento es más ortodoxo". "He notado que la romántica envuelve más. Me siento muy a gusto cantando con ella", comenta su compañera. "Es más cercana al piano, por la idea del relleno armónico". "Sí, es como cuando cantas con un fortepiano".

El dúo tiene otros muchos programas en cartera: "Ahora que vamos a Italia nos han pedido cosas diversas, algunas muy típicas", comenta el guitarrista. Y su compañera continúa: "Claro, te piden Falla, Lorca. Vas fuera y no quieren escuchar a Isabel Colbrán. Les vale Pauline Viardot, porque les cantas La caña española y les gusta, pero luego Falla, Lorca… es lo que te piden. Tenemos también otro programa con música de compositores del XIX, y otro con seguidillas boleras, Moretti, canciones de Manuel García, algunas piezas operísticas, como la cavatina de Rosina… Y luego estamos viendo un repertorio no muy visto de música con temática andaluza costumbrista del XIX, unas piezas son directamente para guitarra, otras requieren transcripciones, acaso más fáciles que las de este disco, pero cuanto más fáciles son, más imaginación tiene que poner el instrumentista, es otro tipo de dificultad". Pineda añade: "Hemos abierto el abanico, desde finales del XVIII, con García, Giuliani, luego todo el XIX con las mujeres, proyectos con música del siglo XX, como las Canciones chinas de Britten, y la idea de abrirnos al repertorio actual, un proyecto aún no del todo definido, pero sí estamos hablando con compositores que pudieran escribir para nosotros".

También hay ya bocetos de lo que puede ser Boulevard des Femmes II: "Pensamos en Cécile Chaminade, Rita Strohl, Augusta Holmès, una compositora de origen irlandés, pero que estudió en París. Es un repertorio más tardío. Nos acercaremos a la Belle Epoque".

