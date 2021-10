Derby Motoreta's Burrito Kachimba actuarán en Lollapalooza 2022

La banda andaluza de kinkidelia Derby Motoreta's Burrito Kachimba está de enhorabuena. Dandy Piranha , Bacca, Gringo, Soni , Papi Pachuli y Machete Carrasco han anunciado en sus redes sociales un hecho muy relevante para el futuro de la banda: actuarán en el Lollapalooza 2022 que se celebrará en el Hipódromo de San Isidro de Buenos Aires, en Argentina.

El famoso festival de música se celebrará durante los días 18,19 y 20 de marzo del próximo año. DMBK actuará junto a los que son unas de las bandas que más les ha influenciado: King Gizzard & the Lizard Wizard. Lo harán el sábado 19 en un cartel en el que también estarán The Strokes, Moloko y la banda El mató a un policía motorizado.

El grupo ha señalado en Instagram precisamente a The Strokes y King Gizzard como los platos fuertes del día de conciertos del festival.

Una incursión en el cine tras 'Hilo negro'

Derby Motoreta's Burrito Kachimba tienen dos discos en la calle, uno homónimo, con el que saltaron a la fama, y el reciente Hilo Negro, disco confirmación que apuntalaron a la banda como una de las más en forma, eléctricas e innovadoras del rock en español. Entre ambos discos lanzaron los singles Viejo mundo y Nana del caballo grande (en colaboración con Rocío Márquez) que lanzaron en un vinilo limitado. Tras su consagración llegó otro paso más, poner banda sonora original de Las leyes de la frontera, la nueva película de Daniel Monzón recién estrenada el 8 de octubre.

Las leyes de la frontera está basada en la novela de Javier Cercas ambientada en la Barcelona de finales de los 70 .Además de la banda sonora original de la película, Derby Motoreta's Burrito Kachimba firma también el tema principal y homónimo, Las leyes de la frontera, mientras que Lin Cortés aporta la otra composición contemporánea de todo el soundtrack, Yo te encontraré.

La BSO incluye también clásicos como de Te estoy amando locamente de Las Grecas, Get On Your Knees de Canarios, La Grifa de El Pelos, Let's All Chant de The Michael Zager Band, y Alameda's Blues de Smash.