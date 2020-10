Eddie Van Halen en once solos épicos de guitarra

No está siendo 2020 un buen año para las leyendas. La literatura, el deporte, el cine o la música están quedándose huérfanos de leyendas. La última, Eddie Van Hallen. La estrella mundial del heavy metal falleció ayer víctima de un cáncer de garganta contra el que ha estado luchando durante una década. El hijo del guitarrista, que ha muerto con 65 años de edad, dio ayer la triste noticia, que ha dejado muy tocados a los fans del carismático grupo Van Hallen.

No es para menos. El guitarrista fue uno de los artífices, junto al resto de su banda, del cambio radical que experimentó el rock duro mundial en los años 80, pasando de ser minoritaria a una música de masas por la que posteriormente pasaron decenas de grupos emblemáticos. Fueron años dorados del heavy metal y del virtuosismo con un instrumento esencial en el rock: la guitarra eléctrica.

Ayer mismo, Angus Young, líder de AC/DC, escribía en Twitter que “Eddie era una maravilla de la guitarra, y tocaba pura magia. Para el mundo de la música fue un regalo especial. Para aquellos de nosotros lo suficientemente afortunados de haberlo conocido, una persona muy especial. Deja un gran agujero en muchos corazones. A la familia Van Halen, mi más sentido pésame”.

Tampoco tardaron mucho en multiplicarse las muestras de cariño al líder de Van Hallen en forma de extractos de conciertos y solos de guitarra subidos a Youtube por miles de fans y publicaciones especializadas. Uno de ellos, publicado en el canal de la revista musical norteamericana Loudwire, recoge en algo más de 5 minutos y medio once de los más icónicos momentos de Eddie Van Hallen junto a su guitarra, que tocaba como nadie pese a que nunca supo leer música: Ice Cream Man, Solo with Tony Levin, Unchained, Hot for Teacher, Jump, Panama, Beat It, Cathedral, Running With the Devil, Hollywood 2015 y Eruption son los temas cuyos extractos se recogen en este vídeo, que en pocas horas ha llegado a más de 300.000 visualizaciones.

Precisamente Eruption era uno de los temas con los que Van Hallen llegaba al mundo de la música con su primer disco, homónimo y publicado en 1978. Una pieza instrumental, un solo de guitarra de poco más de un minuto y medio, con la que la banda mostraba al mundo lo que iba a ser capaz de hacer a lo largo de la década siguiente.

Van Hallen publicó desde entonces doce álbumes. Está en el puesto número diecinueve de las bandas que más discos han vendido en los Estados Unidos, con un total de 56 millones de copias (90 millones en todo el mundo). A pesar de haber cambiado de vocalista en diversas ocasiones, la magia de Van Hallen seguía estando intacta sobre el escenario de la mano de Eddie, considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia.