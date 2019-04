Fallece José Antonio Manzano, referente del 'heavy' español

El cantante de heavy metal José Antonio Manzano, voz de grupos como Banzai y Zero, entre otros, ha fallecido este lunes a los 60 años a consecuencia de un cáncer, según publica su página oficial de Facebook.

Residente en Suiza desde hace unos años, Manzano ha sido uno de los vocalistas referentes del panorama nacional del rock duro tanto en las diversas bandas de las que formó parte como en su trayectoria en solitario.

"Desafortunadamente, Manzano perdió su lucha contra la enfermedad y se fue en paz esta noche. Nunca te olvidaremos. Siempre vivirás para nosotros en tu música", se señala en su Facebook, donde el propio cantante escribió -el pasado 4 de marzo- que no tenía buenas noticias sobre su enfermedad. "El TAC salió mal. Los tumores han crecido y la quimio no me hace efecto", relató.

Con 20 años (1978), grabó su primer trabajo, Mientes, al frente del grupo Tebeo, para posteriormente formar parte de Tigres y Banzai, uno de cuyos trabajos, Duro y potente (1984), marcó a muchas generaciones del rock nacional.

Tras su paso luego por Zero, donde puso su sello vocal en el álbum En la batalla, entre otros trabajos, Manzano inicia su trayectoria en solitario, la cual combinó con grupos como Niágara y Emergency.

Manzano participó en el Monsters of Rock junto a Iron Maiden, Anthrax, Metallica y Helloween, y dos años después fue telonero en la gira de los británicos Whitesnake, entre otras citas y festivales.

Su último disco, titulado 4, se publicó a finales de 2017. Tras conocerse la enfermedad que padecía, recibió varios homenajes en forma de concierto.