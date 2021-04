Guns N' Roses pone nueva fecha a su concierto en Sevilla

La conocida banda de rock estadounidense, Guns N' Roses, vuelve a posponer su única cita en España debido a las restricciones derivadas la pandemia del coronavirus. En este año 2021 debería haber dado comienzo su gira europa con parada en Sevilla el 5 de junio, en el Estadio Benito Villamarín.

Segundo aplazamiento

Así fue anunciada la gira antes de que las medidas del coronavirus hicieran que tuviera que aplazarse: : “Regresando a Europa por tercera vez desde que se inició su gira Not In This Lifetime en 2016, Guns N’ Roses han interpretado su interminable cantidad de éxitos con 160 conciertos para más de 5,5 millones de fans en estadios, pabellones y en festivales de todo el mundo. Solamente las fechas europeas en 2017 y 2018 llevaron este alucinante espectáculo a más de 1,6 millones de fans”.

Sin embargo, Europa tendrá que esperar. Es la segunda vez que dicha cita tiene que posponerse por estas circunstancias, la primera fecha databa del día 23 de mayo del pasado año 2020, la cual fue trasladada al 5 de junio de 2021. Finalmente, la fecha se aplaza hasta el 7 de junio de 2022, en el mismo Estadio Benito Villamarín. La gira europea de Guns N' Roses arrancará tan solo 3 días antes en Lisboa, el 4 de junio de 2022, y se añaden nuevos conciertos en Noruega, República Checa, Polonia, Países Bajos e Italia.

A través de un comunicado en su página web, la banda ha remitido toda la información concerniente a esta gira y ha agradecido a su público la paciencia: "Seguimos agradecidos por vuestra comprensión y apoyo durante estos tiempos sin precedentes. La luz está al final del túnel y estamos deseando volver a los escenarios …”. Las entradas ya adquiridas tendrán validez para las próximas citas, con todas las entradas agotadas de su concierto en Sevilla.

Segunda cita histórica

No es la primera vez tampoco que Guns N’ Roses actuará en el Benito Villamarín. En su gira de presentación de Use of Illusion, 1991, el grupo tuvo parada el 30 de junio de 1992 en el mismo emplazamiento. Sin embargo, existen numerosas diferencias entre aquella cita y la recientemente aplazada. Una de las más significativas radica en el público, y no por las restricciones ocasionadas por el coronavirus.

Muchas fueron las entradas que se quedaron en taquilla en el concierto de 1992. A pesar de reunir a 3 de las bandas del momento: a los propios Guns N’ Roses se sumaban Soundgarden, presentando Superunknown, y Faith No More, con Angel Dust, las expectativas no estuvieron a la altura de la realidad. La poca venta de entradas para el concierto del año 92 provocó que las puertas del recinto se abrieran para lograr una mayor asistencia de público. Anécdota que a buen seguro no se repetirá en el próximo concierto del año 2022, ya que en la actualidad el grupo estadounidense cuenta con un sold out en la capital hispalense, con todas las entradas de dicho concierto agotadas desde hace un año.