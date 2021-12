Jazz para dar y regalar

Con las plataformas de streaming convertidas en opción mayoritaria, en pleno declive del cedé y con el vinilo recuperando sensaciones de antaño, la música pura y dura reclama la certificación de su espacio en nuestras vidas mediante, entre otras muchas opciones, la liturgia del regalo navideño.

Y para ello nadie discute al objeto -al disco, en sus diversos formatos- su área preferencial, especialmente entre aficionados veteranos, ubicados a medio camino entre la nostalgia y el fetiche. En este territorio, la industria sigue viendo los cofres como uno de los contados -y en ocasiones costosos- salvavidas que rememoran los años dorados del soporte. Y el mercado jazzístico se esmera como tantos otros en ofrecer al comprador opciones que satisfagan sus ansias enciclopédicas, mermando de paso bolsillos y tarjetas. Estas son algunas sugerencias de regalo jazzístico, difundidas durante este 2021 y para paladares diversos.

Louis Armstrong

'The Complete Louis Armstrong' Columbia & RCA Victor Studio Sessions 1946-66 (7 CD). Mosaic Records

El acreditado y costoso sello Mosaic Records, especializado desde 1982 en reediciones de primer nivel con tirada limitada, señala ahora al genio Louis Armstrong (1901-1971) para restaurar con su mimo habitual las grabaciones realizadas entre 1946 y 1966 con los sellos RCA y Columbia. Entre otras, aquí figuran las sesiones de 1947 junto a sus All Stars más sus álbumes Plays W.C. Handy (1954), Satch Plays Fats (1955) y, al lado de Dave Brubeck, The Real Ambassadors (1962). Aunque Satchmo ya había escrito la historia como transformador del jazz en décadas precedentes junto a los Hot Five y los Hot Seven, estos registros lo muestran en agraciado estado de forma, manejando con maestría su distintivo temperamento y rodeado de tomas alternativas, ensayos y diálogos que avivan aún más su leyenda.

Lee Morgan

'The Complete Live at The Lighthouse' (8 CD / 12 LP). Blue Note Records - UMG Recordings

Entre los días 10 y 12 de julio de 1970, el trompetista Lee Morgan (1938-1972) ofreció en el club The Lighthouse de Hermosa Beach, California, una serie de directos destinada a dar contenido a un doble álbum publicado por Blue Note al año siguiente. Ampliado a un triple CD en 1986, los sets mostraban a un quinteto de primer nivel junto al que Morgan rescataba éxitos de su época hard bop -The Sidewinder- a la vez que agregaba gestos que apuntaban hacia renovadas orientaciones en su siempre dinámica música. Bennie Maupin, Harold Mabern, Jymie Merritt y Mickey Rocker vuelven a brillar junto al líder -que fallecería poco tiempo después asesinado por una despechada compañera sentimental- en esta, al parecer definitiva y, seguro que, colmada y exuberante edición, reforzada con más de cuatro horas de inéditos.

Wadada Leo Smith's Great Lakes Quartet

'The Chicago Symphonies' (4 CD). TUM Records Oy / Distrijazz

En un año especialmente prolífico, el compositor, artista, educador y trompetista Wadada Leo Smith vuelve a liderar su Great Lakes Quartet para rendir tributo a la contribución artística, musical y política a la sociedad norteamericana del Midwestern en general y de Chicago en particular. Junto a otros maestros como el saxofonista y flautista Henry Threadgill -atención a su espléndido Poof (2021)- o el batería Jack DeJohnette, el músico de Lelan, Misisipi, ofrece cuatro extensas piezas, con sus correspondientes movimientos, trufadas de sonoridades autónomas y abiertas, reflexivas y agudas a la vez, donde la expresión impone su ley y por cuyos títulos desfilan desde Abraham Lincoln a Barack Hussein Obama, desde Anthony Braxton a Muhal Richard Abrams pasando por el Art Ensemble of Chicago. Un canto a compromiso y educación.

William Parker

'Migration of Silence Into and Out of the Tone World' (10 CD). Centering Records

Enriqueciendo aún más una ya de por sí grandiosa discografía -también ennoblecida esta temporada con otros álbumes de peso como Mayan Space Station o Painters Winter-, el contrabajista y compositor William Parker entrega esta extraordinaria colección de suites vocales e instrumentales, grabadas entre noviembre de 2018 y febrero de 2020, con la voz femenina -siete de los discos presentan vertiente vocal- en su epicentro. Música permeable y poliédrica, siempre diligente y poética, que vuelve a apelar a memoria histórica, humanismo y conciencia racial a modo de constantes, ya sea con instrumento o con partitura. Una nómina intergeneracional de la que forman parte Eri Yamamoto, Lisa Sokolov o Hamid Drake aportan trascendencia a este inabarcable trabajo.

Julius Hemphill

'The Boyé Multi-National Crusade for Harmony' (7 CD). New World Records

Miembro del Black Artist Group (BAG) en 1968 y cofundador del World Saxophone Quartet en 1976, la sucinta discografía de Julius Hemphill (1938-95) no hace honor a su imponente figura. Por ello, la llegada de este estuche de siete cedés, producido por su alumno Marty Ehrlich, agrupando obra inédita (1977-2007) en distintos formatos instrumentales, arroja necesaria luz sobre un relevante músico de disposición multidisciplinar. De hecho, su producción suscribió conexiones con teatro o danza y uno de estos discos se centra en composiciones de cámara, con registros posteriores a su muerte. Colegas de la talla de John Carter, Baikida Carroll, Olu Dara, Nels y Alex Cline, Dave Holland, Jack DeJohnette o los seductores duetos con el chelista Abdul Wadud secundan al saxofonista de Fort Worth -ciudad natal también del coloso Ornette Coleman, pariente e influencia de Hemphill- en este magnífico cofre.

Dave Liebman & Richie Beirach

'Emphaty' (5 CD). Delta Music Media / Jazz Line

El subtítulo Five Improvised Soundscapes define certeramente este empático reencuentro de veteranos unidos por su infancia en el Brooklyn de posguerra además de por un rosario de valiosas colaboraciones que se remontan al medio siglo. Cinco sesiones abordadas entre 2016 y 2020 donde el piano de Beirach y los saxos flautas y pianos de Liebman se entregan a un sondeo sin cortapisas de tiempo y espacio. Tanto en solitario como junto a la batería de Jack DeJohnette, ambos músicos basculan entre intervalos de intimidad y elásticos incisos, con dedicatorias a Coltrane, Ligeti, Rothko, Debussy o Klee. No se rehúyen remozados escenarios como los que se exponen en el último disco, con una panorámica, oscura y sinuosa Aftermath de más de 50 minutos, abrigada por sintetizadores y percusiones. Un valiente paso que evidencia que la experiencia no es aquí sinónimo de inmovilismo.

Matt Mitchell & Kate Gentile

'Snark Horse' (6 CD). PI RecordingsLa pareja formada por el pianista Matt Mitchell y la percusionista Kate Gentile une fuerzas en este proyecto conformado por una nómina rotatoria de ocho músicos en la que figuran los saxofonistas Jon Irabagon y Matt Nelson, la viola de Mat Maneri o la guitarra de Brandon Seabrook, entre otros. Alternando distintas combinaciones instrumentales y esgrimiendo iconoclastas sonoridades desde el jazz a la electrónica, los músicos invierten en estructuras que toman como eje un único compás para desarrollar una explosión improvisadora de vocación expansiva y enfoque multidireccional que se divierte saltando del ostinato a la abstracción. 49 temas, entre ellos varias piezas electrónicas suscritas por Mitchell, en absoluto aptos para amigos de moldes y estándares.