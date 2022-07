"Todos querían imitar a Bach"

–Yo creo en un mercado en el que múltiples formatos tienen que existir simultáneamente. Cada uno tiene una forma diferente de consumir música y con Audax queremos que nuestra música se difunda lo más posible. Queremos respetar a la gente que le gusta tener un CD en sus manos, y por eso ponemos muchísimo cuidado en la realización de nuestros discos, que incluyen libretos con mucha información en varios idiomas . Y además me encanta que nuestro diseñador gráfico haga productos que se pueden dejar en la mesilla del salón casi como si fuera un objeto de decoración de lujo .

–Con Philippe quería hacer un trabajo muy profundo en estas seis sonatas. No queríamos tener este miedo que a veces se tiene interpretando al gran Bach. Nuestro enfoque era tratar las sonatas de Bach con la misma frescura que las nuevas obras nunca grabadas. Al mismo tiempo hicimos un trabajo muy profundo de análisis. Quizás, lo que más forjó nuestras interpretación fue nuestro trabajo en los tempi de cada movimiento, basándonos en fuentes históricas, que nos daban a veces resultados bastante sorprendentes.

–Las encontramos en la biblioteca del Conservatorio Real de Bruselas. Al principio queríamos poner solo una, pero al final nos parecían tan importantes en este contexto, como le he explicdao antes, que decidimos grabar las tres.

–Especialmente interesante me parece poder escuchar música de Johann Adolph Scheibe, que ha pasado a la historia como aquel que se atrevió a criticar al gran Bach. ¿Dónde encontraron estas sonatas (no grabadas antes nunca) y qué puede decirme de ellas?

–Estudiando estas sonatas nos dimos cuenta de que al final todos los compositores querían imitar a Bach de una manera o de otra. Pero se ve que los otros ya estaban en una nueva época con modas diferentes y querían escribir para un público más moderno. Si no nos pareciesen buenos, no estarían en este triple disco.

–Bach no estaba solo: ¿puede ser ese un resumen de este proyecto, después del segundo álbum que le dedican?

Sonatas for violin and obligato harpsichord

El músico crítico. Scheibe contra Bach

En 1737, Johann Adolph Scheibe publicó en su recién fundada revista Der Critische Musikus el siguiente comentario: “Este gran hombre sería la admiración de naciones enteras si tuviera más gracia, si no privase de naturalidad a sus obras por su carácter recargado y confuso y no oscureciese la belleza con su excesiva artificiosidad. […] Todas las voces tienen que trabajar con las demás y que poseer una dificultad semejante de modo que resulta imposible reconocer una voz principal. En pocas palabras: este hombre es a la música lo mismo que en su tiempo fue en la poesía el señor von Lohenstein. Lo recargado ha conducido a los dos de lo natural a lo artificial, y de lo sublime a lo oscuro, a la vez que se admira en los dos el pesado trabajo e ingente esfuerzo, empleados, no obstante, de forma inútil, al oponerse estos a la naturaleza”.

Los dardos iban dirigidos a Bach, con quien Scheibe, natural de Leipzig, coincidió en los años 20, aunque nunca fue alumno suyo. Aspiró al puesto de organista en Santo Tomás, que no alcanzó, y consiguió que Bach lo recomendara para un puesto análogo en la catedral de Freiberg, también sin éxito. En 1735 acabó marchándose a Hamburgo, donde el encuentro con Mattheson y Telemann orientó su gusto hacia el estilo galante. Es ese choque estético el que está detrás de aquel célebre juicio de 1737. Johann Adolph Scheibe acabó siendo un apreciado maestro de capilla de la corte real danesa. La mayor parte de su obra se ha perdido.