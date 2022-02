Leiva cuenta cómo perdió la visión total de uno de sus ojos

Leiva es uno de los artistas españoles de moda gracias a su gran talento, que le ha catapultado hacia la élite de la música. Su última aparición fue en la 36º edición de la gala de los Goya junto a su gran amigo Joaquín Sabina, protagonizando uno de los momentos de la noche tras la reaparición de Joaquín tras dos años desde su última actuación.

El cantante, poco dado a hablar sobre su vida privada, ha decidido hablar de uno de los sucesos más duros de toda su vida. Este episodio corresponde a un accidente que tuvo lugar con tan solo 12 años y cuyas consecuencias le hicieron perder la visión completa de su ojo izquierdo. Durante una entrevista en el podcast Farid y Diego, el artista se ha abierto en canal asegurando que fue una situación más dolorosa para sus padres que para él mismo: "para ellos fue una cosa muy traumática, pero no para mí". El propio Leiva confirmó que le pasó porque por entonces era un "niño muy inquieto". Así ha hablado el artista de cómo tuvo lugar.

Una pistola de perdigones, responsable del suceso

Durante su infancia hubo dos percances que se quedaron en la memoria de Leiva y de sus padres, dada, además, la proximidad entre ambos sucesos. El primero tuvo lugar mientras montaba en skate cuya caída le provocó la rotura de un brazo. Poco después aconteció la pérdida de visión del ojo izquierdo debido a una pistola de perdigones: "Automáticamente dejé de ver con ese ojo para siempre, pero yo lo único que quería era salir del hospital para jugar a la pelota. Que me dijeran que no iba a ver más pues no tenía esa dimensión. Yo no podía hacerme cargo de eso, así que automáticamente salí porque yo quería vivir".

El artista, que ahora cuenta con 41 años, ha destacado lo que este acontecimiento influyó en su posterior carrera musica: "Tuve que ir tranquilizando mi inquietud de todo y empecé a conectar con la música muy pronto, por lo que por ese traumático accidente seguramente hoy estemos aquí". Además, durante su entrevista el cantante destacó durante una de las operaciones el conocer a un celador que se mostró encantador con él, haciéndole ver que dentro de lo malo había tenido suerte: "Piensa de todas las cosas que puedes perder que tengas dos, ¿Cuál es la menos importante? El ojo. Tu vida va a ser exactamente igual que era antes de ayer. Te va a costar un mes de adaptación".

Preguntado al respecto de su si ha planteado entrar dentro de algunos de los procesos que permite recuperar la visión gracias a la tecnología él ha contestado que, por el momento, prefiere quedarse tal y como está ahora: "Me parecería una locura, demasiada información".