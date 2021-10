Bellos cristales del XVIII español

La ficha CRISTAL BELLO

Ignacio Jerusalem y Stella (1707-1769): Cristal bello. Aria de flauta a solo con violines y bajo al Santísimo José de Nebra (1702-1768): Sonata de 8º tono Jaime Casellas (1690-1764): Inmenso amor. Tono a solo con flauta al Santísimo Sacramento Ignacio Jerusalem y Stella: Versos de segundo tono Francisco Hernández Illana (c.1700-1780): Erizada la noche. Cantada al Nacimiento con violines Pietro Antonio Locatelli (1695-1764): Sonata en sol menor Op.2 nº6 para flauta travesera y bajo continuo Juan Martín Ramos (1709-1789): Sígueme, pastor. Cantada a los Santos Reyes con violines y flauta

Alicia Amo, soprano La Guirlande (Lathika Vithanage y Aliza Vicente, violines; Ester Domingo, violonchelo; Pablo FitzGerald, archilaúd y guitarra barroca; Silvia Jiménez, contrabajo; Joan Boronat, clave; Luis Martínez Pueyo, traverso y director) Vanitas



Luis Martínez Pueyo (Zaragoza, 1988) estudió flauta travesera en el Conservatorio Superior de Aragón, pero "siempre había tocado mucho Bach. Cuando terminé el Superior, estuve trabajando en el Conservatorio Municipal de Zaragoza a media jornada. Tenía trabajo, dinero y tiempo para estudiar. Decidí comprarme un traverso barroco. Estuve dos años con una profesora particular en Barcelona. Al tercer año decidí hacer el Máster de la Esmuc".

Luego acabó en uno de los centros más importantes de formación barroca de Europa, la Schola Cantorum de Basilea, donde en 2016 nació La Guirlande. "En realidad, todo empezó unos años antes, en los cursos de Daroca, donde coincidí con el clavecinista Alfonso Sebastián. Hubo muy buena conexión entre los dos y hablamos de montar algo, porque en España tampoco había tantos grupos en los que el traverso sea el centro. Ya en Basilea conocí a mucha gente y el proyecto se fue ampliando".

La vida del conjunto gira en torno a la flauta de su creador y director, "lo cual no significa que no podamos hacer música en la que la flauta no esté. Pero el instrumento vive en el siglo XVIII su época más brillante. Los mejores compositores escriben para él. Con el violín, es el instrumento preferido tanto de amateurs como de profesionales. La cantidad de música escrita para la flauta es enorme. Puedes estar tocando toda la vida, tanto repertorio conocido como recuperando obras desconocidas, y no lo agotas".

En ese inmenso repertorio, la opción escogida por La Guirlande ha sido empezar por el rescate de música española. "Hablando con Joan Boronat, uno de nuestros clavecinistas, vimos que si los propios españoles no apostábamos por el repertorio español nadie lo iba a hacer, y por eso nuestros primeros discos se han enfocado hacia la recuperación del patrimonio musical español, aunque no será siempre. Eso sí, de momento preferimos trabajar en torno a música poco o nada grabada, porque no creo que tenga mucho sentido volver a grabar las Sonatas de flauta de Bach, de las que hay muchas y extraordinarias grabaciones. A lo mejor algún día me apetece hacerlas, pero no es el trabajo que nosotros tenemos que hacer ahora. Tenemos que intentar rescatar repertorio, que hay mucho y muy bueno, y no siempre podemos estar tocando lo mismo".

Su primer disco se tituló Spanish Travelling Virtuosi y está dedicado principalmente a música de solistas españoles que hicieron carrera en el extranjero. Se publicó en el sello Orpheus como Vol.1. "El programa del volumen 2 lo tenemos ya decidido, pero vamos intercalando. En 2022 haremos un programa con música de Dresde, así que es posible que ese segundo volumen lo grabemos en 2023". Entre tanto ha aparecido su segundo disco, esta vez en el sello Vanitas, que se titula Cristal bello y se centra en música vocal española de mediados del siglo XVIII, recuperada tanto de los archivos españoles como del México virreinal. "Lo preparamos con Raúl Angulo y Toni Pons, de Ars Hispana. Ellos tienen un material amplísimo. Cinco de las obras del disco son de recuperación. Hay mucho repertorio español e hispanoamericano con flauta obligada, pero con esta combinación del disco no hay tantas obras más. Si queremos seguir recuperando, tendremos que meternos en obras con dos flautas o introduciendo una viola en el orgánico, pero de todos modos sigue habiendo mucho repertorio perdido por ahí".

Se trata de música "de estilo galante, ya no es exactamente barroco. Predominan las melodías acompañadas por un bajo continuo, melodías muy cantábiles. Hay alguna obra, como Inmenso amor de Jaime Casellas, que tiene reminiscencias españolas, en este caso unas Coplas. Eso también es interesante, que se vea que aún en fecha tardía podían aparecer rasgos de ese carácter de la música española, que era ajena por completo a los italianos".

La voz la pone la soprano burgalesa Alicia Amo, "a la que conocía desde hace años, porque habíamos coincidido en algunos sitios. Pero fue en 2019, cuando participé en la grabación para Glossa de la zarzuela de Nebra Vendado es amor, no es ciego, donde Alicia hacia uno de los papeles, cuando le conté el proyecto. Y ella se mostró encantada, porque además también estudió en Basilea y conocía a la mayor parte de la gente". El programa se presentó primero en el FIAS [Festival Internacional de Arte Sacro] madrileño en marzo de 2020 ("creo que fue el último recital antes de que se cerrara todo por la pandemia"), luego pasó por el Festival de Úbeda y Baeza y en 2021 llegó al Femás, "con algunas obras diferentes de las del disco, porque así nos lo pidió el CNDM, que fue quien produjo ese concierto. Esperamos que ahora, una vez el disco empiece a moverse, podamos presentarlo en más sitios: de momento lo haremos en enero en el Festival de Música Antigua de Albacete y seguramente en otro festival, pero aún no lo puedo decir, porque no está confirmado del todo. Ahora mismo, lo que más nos piden sigue siendo el programa del primer disco. Esta también es una producción grande, con ocho músicos, incluyendo a una cantante, y a los programadores les cuesta un poco más".

Pese a la pandemia a La Guirlande no le ha ido mal. "Curiosamente 2020 es el año en que más conciertos hemos hecho. Desde 2020 hasta marzo de 2021, han sido como catorce conciertos por toda España. No hemos parado. Eso sí, ha sido un infierno cada concierto. Te pedían muchos papeles que antes ni existían, no sabías si te iban a cancelar, por que apareciera un brote, que un miembro del grupo diera positivo, además en muchos sitios no te garantizaban que si se cancelaba te fueran a pagar los gastos que ya hubieras hecho… Una tensión enorme y constante. Pero ha habido gente que no ha podido tocar. Así que no nos quejamos. Nos hemos adaptado. Hemos tenido suerte".

Además de La Guirlande, que es su proyecto personal, Luis Martínez toca "con cuatro grupos en Suiza, que me llaman regularmente. Mi idea es alternar. Prefiero esto. Organizar conciertos con mi grupo tanto como colaborar con otros. Me gusta hacerlo, porque suenan muy bien, toco con amigos, y porque cuando tocas con esos grupos, la carga de trabajo es menor. A veces está bien ver el trabajo de forma más relajada. No tener que estar preocupado de la organización. Al final cuando organizas un concierto, la mayor parte del tiempo se va en la propia organización, ni en estudiar, ni en preparar la música ni en tocar tu instrumento. A veces está bien hacer conciertos en los que sólo te tienes que preocupar por la propia música".

Lo más inmediato de La Guirlande pasa por el Día del Pilar: "Tocamos en Zaragoza, en el Auditorio. Luego 23 y 24 estamos en Valencia, en noviembre vamos al Festival de Música Antigua de Ordicia, en enero, como ya le dije, al de Albacete y en marzo tocaremos en la temporada de la Sociedad Filarmónica de Pontevedra. Además organizamos el Festival de Música Antigua de Épila [una localidad a unos 40 km de Zaragoza], pero eso es ya a principios del verano. Y tenemos la grabación con música de Dresde por delante, que será nuestro tercer disco. No hay tiempo para aburrirse".

