Manuel Carrasco añade 16 conciertos a la gira ‘Corazón y flecha’, que arrancará en Sevilla

Manuel Carrasco acaba de anunciar 16 fechas más de su próxima gira Corazón y flecha, que llegará a lugares como el Estadio Iberoamericano de Huelva el 1 de julio, el Wizink Center de Madrid el 14 de julio o el Palau Sant Jordi de Barcelona el 21 de octubre.

Se trata, precisa su oficina, "de las primeras fechas confirmadas" de un tour del que hace días ya se anunciaron sus dos shows iniciales en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, los días 2 y 3 de junio. Las entradas para el primero de ellos se agotaron en apenas media hora y del segundo solamente quedan disponibles ya unas pocas.

No me aguantaba las ganas… Ya están aquí las primeras fechas del #TourCorazonyFlecha Nada me hace más ilusión que volver a vernos 💘Entradas disponibles mañana, miércoles 21 de diciembre exclusivamente en https://t.co/tw8RGTPRgr pic.twitter.com/6iNqkDjcsJ