Camino de normalidad

Marta Moll de Alba es la pianista del Dúo Cassadó, una formación que ha celebrado ya sus dos décadas de actividad por medio mundo. Pero en los últimos meses esta canaria de acento dulce y verbo fluido, que se dedica también al coaching, ha estado muy ocupada con un proyecto personal, una serie documental que trata de fomentar el amor hacia la música clásica. Le cedimos la palabra...

“En España no está normalizada la asistencia a los conciertos. La afición existe, pero pasa algo con el público. Lo he hablado mucho con programadores, directores de orquesta y otros compañeros de profesión. A la música clásica le falta algo para integrarse de verdad en nuestra sociedad. Le daba vueltas y pensaba que tienen que existir maneras de hablar de esto con normalidad y se me ocurrió utilizar la televisión para hacerlo”.

“Con el dúo viajo por todas partes. En España mucha gente no sabe ni dónde están los auditorios de sus ciudades. Ni se imagina la de veces que he preguntado en la calle por el Auditorio de algunas ciudades y la de gente que no lo sabía. Me ha pasado repetidas veces, y me decía, pero cómo puede ser. Era como un shock. Con los pedazos de auditorios que tenemos en este país, que son espectaculares... Y entonces pensé, por qué no llevamos a la pantalla a los músicos, los auditorios, las salas de concierto y todo lo que se está haciendo, con una mirada cercana, no para hablar exactamente de música, sino de emociones, de sentimientos, de cosas que preocupan a la gente”.

“La primera temporada de Caminos de la música consta de siete capítulos de unos 25 minutos cada uno. Los capítulos son totalmente independientes unos de otros. Cada uno está centrado en una ciudad: Barcelona, Madrid, Alicante, Granada, Valencia, Mallorca y San Sebastián. [A la publicación de esta entrevista quedan los dos últimos por emitirse.] Los guiones son míos. He tratado de aprovechar mi experiencia con el coaching, y hablamos del silencio, de la visión, de la creación, conceptos que me parece interesante ligar con la música, buscando siempre dentro de cada ciudad hilos con los que contar una historia”.

“La directora de la serie es Pilar Pérez Solano, que tiene una amplísima trayectoria, incluido un Goya al mejor documental por Las maestras de la República. La serie la ha producido Prensa Ibérica directamente para Orange TV: se lo ofrecimos y les interesó. Nuestra idea ahora mismo es empezar a grabar una segunda temporada en enero. Tengo ya una idea de por dónde irá, pero dependerá de cuándo podamos hacerlo, de las fechas, para seleccionar las ciudades, ya que dependerá de la actividad musical que hay en cada momento”.

“Aún no tenemos datos objetivos de audiencia, aunque me han llegado muy buenas críticas y también mensajes de conocidos que son ajenos a la música y que están encantados. La pandemia dejó claro que la gente quiere cultura, quiere música, quiere calidad. Mi ilusión sería que en un tiempo prudencial la serie pudiera ofrecerse en abierto”.

“Hemos tocado mucho fuera de España. Por ejemplo en China, y somos muy distintos. Hay cosas que por mucho que trates de explicarlas con un traductor no logras hacerte entender. Pero con la música ese obstáculo se supera, hay una especie de comunión, una conexión, algo que ni se ve ni se toca ni se huele, pero que une a la gente, aunque luego cada cual entienda lo que escucha a su manera. Y eso es fascinante. El problema viene cuando tratamos de hablar de música. No hace falta saber quién es Beethoven para disfrutar de Beethoven. En la música nos encontramos a menudo con ese punto de encorsetamiento de que es que hay que entender. Y lo que hay es que acercarse. La música la llevamos dentro, cuanto más sabes, más oyes, obviamente, pero no es necesario saber nada, hay que normalizar el acercamiento. Mi experiencia me dice que el primer contacto de la gente con la música en directo nunca es negativo”.

“En España nos falta tradición y tenemos un talón de aquiles en la formación musical en las escuelas. Tiene que haber un compromiso político para potenciar las Humanidades. La gente tiene que poder acercarse a un auditorio sin que eso le exija un esfuerzo. En la mayoría de los países de Centroeuropa el contacto con la música es muy temprano, y por eso están acostumbrados. Además yo creo que nos falta apreciar de verdad lo nuestro. Nuestra falta de tradición ha hecho que no valoremos a nuestros compositores, nuestra historia, cuando tenemos un patrimonio extraordinario del que presumir, es de lo que más orgulloso podríamos sentirnos como país. Me he involucrado completamente en esta serie y confío que ayude a muchos compañeros e instituciones que lo ponen todo diariamente para salir adelante. Va por ellos.”