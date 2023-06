El artista sevillano Q2 lanza ‘No hay verano’, el nuevo tema que no podrás sacarte de la cabeza

Si has estado por la ciudad de Sevilla estos últimos meses a lo mejor te comienza a sonar el nombre de Q2 o has escuchado canciones como 'Otra vez', 'Su juego', 'No puedo' o 'Fighter'.

De la pandemia al estadio Ramón Sánchez Pizjuán y un nuevo tema

Q2 es el nombre artístico de músico sevillano Curro García, de 19 años, que saca este lunes 19 un nuevo tema: 'No hay verano'. Lo hace de la mano del productor Willi.Ch, con quien ya ha colaborado en muchos de otros de sus temas desde el inicio de su viaje musical, que comenzó, como muchas otras cosas, durante la pandemia de COVID-19.

En una conversación que ha tenido con este medio, Q2, habla de que el proceso creativo de 'No hay verano' estuvo influenciado por la música del artista Saiko y el deseo de crear un tema drumm and bass, un subgénero musical dentro de la música electrónica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Q2 (@q2_currogarcia)

El anuncio del lanzamiento de 'No hay verano se hizo' en redes sociales, en las que se puede escuchar un adelanto del tema y que se han convertido en una forma de difusión y que permite a los artistas pequeños darse a conocer y crear comunidad. Una comunidad y una difusión que en los últimos meses Q2 ha ido obteniendo en Sevilla.

Q2 tuvo ya su primer bolo, como artista invitado del también sevillano dúo formado por Emporio y MOL. Este tuvo lugar en La Piconera y, como ha adelantado para Diario de Sevilla, si todo llega a buen puerto pronto actuará también en otras ciudades españolas.

Otro lugar en el que se pudo escuchar una de sus canciones fue el hogar del Sevilla CF, el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. En Nervión sonó 'Otra vez', tema de este año y que también firma con Willi.Ch, cuya letra mantiene casualmente paralelismos con la historia del equipo, como el propio Q2 señala. Y es que en la letra se menciona "solo vamos por la sexta" y sonó en el estadio en el mes de abril, cuando el Sevilla se encontraba luchando por añadir un título más a los seis trofeos de la Europa League que ya tenía en su haber.

@oficial_q2 Y solo vamos por la sextaaa!! Otra vez-Q2 & willi.ch en spotiii ♬ sonido original - Q2

Este joven sevillano acumula más de 30 mil oyentes mensuales en Spotify, una de las plataformas en las que se puede escuchar su música.