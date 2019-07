La ficha

Heritage: The Music of Madrid in the Time of Goya

Luigi Boccherini (1743-1805): Cuarteto de cuerda en mi bemol mayor Op.24 nº3 G.191

Gaetano Brunetti (1744-1798): Cuarteto de cuerda en si bemol mayor L.185

Manuel Canales (1747-1786): Cuarteto de cuerda en sol mayor Op.3 nº6

Joao Pedro de Almeida Mota (1744-c.1817): Cuarteto de cuerda en re menor Op.6 nº2

Cristóbal de Morales (c.1500-1553): Kyrie de la Missa Pro Defunctis [Bonus Track]

Cuarteto Quiroga (Aitor Hevia, violín I; Cibrán Sierra, violín II; Josep Puchades, viola; Helena Poggio, violonchelo). Cobra Records