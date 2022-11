Rosalía consigue dos nominaciones en los Grammy y se desata la polémica en redes

La cantante Rosalía ha sido nominada en dos categorías en los Grammy: Mejor video musical de formato largo y Mejor álbum latino rock o alternativo. Sin duda, este reconocimiento a su disco 'Motomami' hace que la española brille en una lista de nombres donde los favoritos en esta 65 edición de los premios más importantes de la música parecen disputarse entre Beyoncé, Harry Styles, Adele y Bad Bunny.

En la categoría de mejor vídeo musical de formato largo Rosalía y su Motomami (TikTok Live Performance) compiten contra Adele y su One Noght Only, Justin Bieber con su Our worldBillie Eilish - Live at the O2, Varios artistas con Jazz fest: a New Orleans Story y Neil young y Crazy Horse con A band Brotherhood a Barn.

Los nominados a mejor álbum latino rock o alternativo son:

Cimafunk - El alimento

Jorge Drexter - Tinta y tiempo

Mon Laferte - 1940 Carmen

Gaby Moreno - Alegoría

Fito Paez - Los años salvajes

Rosalía - Motomami

Polémica en redes

No obstante, Rosalía podrá optar a dos gramófonos en la gala que se celebra el 5 de febrero en Los Ángeles en el recinto multiusos Crypto.com Arena. Aunque estar en la lista de los nominados a los Grammy es todo un privilegio y un honor para los artistas los fans de Rosalía no han dudado en manifestar su malestar en redes acerca de las pocas nominaciones que ha conseguido la cantante.

Son muchos los que no entienden como no ha podido optar a mejor álbum con Motomami, tanto es así que la revista Rolling Stone se pregunta que "¿Dónde está la nominación a Álbum del Año de Rosalía?" Es llamativo como en los Grammy Latinos la artista ha cosechado siete nominaciones en diferentes categorías y en este listado solo tiene la opción de llevarse a casa un par de gramófonos.

este año a España no hacen más que robarnos. Primero Chanel en Eurovision y ahora Rosalía en los Grammy — Laura (@LaUrss02) November 16, 2022

los grammy ya conocieron mi lado bueno, ahora les voy a mostrar como no me importa nada ni nadie si se meten con rosalia y le roban todo lo que merece pic.twitter.com/L7LNUAY5eU — alan (@elalanvt) November 15, 2022

Inexplicable que los Grammy hayan casi ignorado por completo a Rosalía y su 'MOTOMAMI' 😡🔥 pic.twitter.com/Gj4Ip7J9ms — Alberto Castro Antezana 🏳️‍🌈 (@mczorro) November 15, 2022

ROSALÍA DI ALGO MI VIDA TE HAN ROBADO EL GRAMMY COMO TE EXPLICO — Valeria Sarmiento (@vayeyaaaaa) November 15, 2022

Rosalía en los Grammy Latinos

La artista catalana ha sido nominada a siete categorías entre las que destacan la de Mejor álbum (Motomami), Mejor grabación (La fama), Mejor canción (Hentai), Mejor canción alternativa (Hentai) y Mejor vídeo musical versión larga (Motomami TikTok). Rosalía estará presente en la gala y actuará este jueves 17 de noviembre. También lo harán cantantes de la talla de Romeo Santos, Marc Anthony, Karol G, entre muchos otros.