Rosalía muestra un avance de su nueva canción, 'La Fama' que se estrena el 11 de noviembre

Rosalía ha vuelto a sorprender a sus fans anunciando en sus redes sociales que el 11 de noviembre saldrá su nueva canción, una bachata, 'La Fama' junto al artista The Weekend. El adelanto que la cantante ha querido mostrar no dura más de 37 segundos y se puede ver que el videoclip está ambientado en una especie de club donde Rosalía es la bailarina y estrella del espectáculo y The Weekend la observa sentado en la mesa. Aparece como presentador de sala el mítico actor americano, Danny Trejo.

Esta es la segunda vez que los dos artistas se juntan para colaborar en una canción, trabajaron juntos en el remix de Blinding Lights en 2020 que se convirtió en hit mundial y alcanzó los 44 millones de visitas en Youtube.

Lo novedoso de esta nueva canción conjunta es ver cantar a The Weekend en castellano y es una bachata un género hasta ahora desconocido en los repertorios de los dos cantantes, pero que sin duda será una de las canciones que suenen en lo que queda de año y principio del siguiente.