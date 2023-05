Rosario Flores y Estopa, entre las actuaciones musicales de 'La Velada del Año III'

'La Velada del Año III' promete ser uno de los eventos digitales y deportivos más espectaculares del año. Esta velada de combates de boxeos entre conocidos streamers de plataformas como Twitch o creadores de contenido se celebrará el sábado 1 de julio, de nuevo de la mano de Ibai Llanos como la cara visible que organiza el evento.

Otro de los platos fuertes de las veladas anteriores fueron las actuaciones musicales, que este año vienen con unos invitados que han sorprendido a muchos.

¿Sonará 'El Run Run' en La Velada del Año III?

En la tarde del 4 de mayo Ibai Llanos comenzó a confirmar a los artistas invitados de la tercera edición de 'La Velada del Año'. El primero fue Quevedo, quien ya participó en la de 2022 y que es bien recordado por su tema con Bizarrap (el popularmente conocido como 'Quédate'). A este le siguió una de las grandes sorpresas: Rosario Flores, quizás uno de los nombres más comentados por lo sorprendente al no parecer tener tanta relación con el público que ve a los participantes y organizadores del evento.

Tras ella llegó el anuncio de la participación de María Becerra, cantante argentina que también se estrena en el evento. Un preludio para la siguiente sorpresa musical del evento: Estopa. Y es que los hermanos Muñoz se han apuntado también a amenizar 'La Velada del Año III'.

Después Ibai cerró los anuncios del plantel musical de este evento pugilístico con la presencia de otros dos artistas internacionales: el colombiano Feid y del puertorriqueño Ozuna, a quién se le va a escuchar estos próximos meses por España. El boricua es también cabeza del cartel musical que amenizará la final de la Copa del Rey del 6 de mayo en el sevillano Estadio de la Cartuja.

Las reacciones no se han hecho esperar. Quizás las relacionadas con Rosario Flores han sido las que han presentado más diversidad, entre la sorpresa ante la presencia de la cantante, la gente que apoya esta decisión y la que no está demasiado conforme, además de aquellos que por edad o geografía no saben muy bien quién es (hay un gran número de personas que ven este evento desde Latinoamérica, donde Flores no es tan conocida).

rosario, estopa y Ozuna es una combinación perfecta q pensé q jamás ocurriría https://t.co/B2HjJnqMxj — Romina:) (@r_06t) May 4, 2023

la gente diciendo q "q cojones ibai?" pero a mi me parece q esta señora lo va a petar en la velada JAJSJAJ https://t.co/U6F6xEiFKd — silvia ♋︎ (@silvii________) May 5, 2023

Queda saber si habrá colaboración en el escenario del Cívitas Metropolitano entre Rosario y Estopa y si cantarán 'El Run Run', tema que sacaron hace ya más de 10 años.