Todos los detalles de los conciertos de Taylor Swift en Madrid

El fenómeno Taylor Swift culmina este miércoles en Madrid con el primero de los dos conciertos que ofrecerá en el Estadio Santiago Bernabéu, y que tendrán un impacto estimado de 20 millones de euros, según la hostelería madrileña. Los swifties, como se conoce a sus fans, ya acampan cerca del estadio del Real Madrid, donde este miércoles y jueves la cantante celebra su gira The Eras Tour.

Los seguidores que han acampado lo han hecho acompañados de sacos de dormir, sillas de playa, comida, crema solar para hacer frente a los más de 25ºC y sin pañales. "Pedimos respeto y que no se burlen. Cada uno con su ocio se gasta el dinero en lo que quiera", ha señalado Sergio, de 38 años, uno de los primeros en la cola, en declaraciones a Europa Press.

Una petición compartida por los primeros grupos de personas que han decidido acampar en pleno Paseo de la Castellana. "Los malos comentarios los estamos recibiendo por el dinero que hemos pagado, cuando muchos de ellos también lo harían para ver el fútbol", afirma Noelia de 17 años.

Entre los primeros 'fans' en la cola están David y Álex, dos amigos de 22 años, que se situarán en la parte 'Early Left del 'Front Stage' y se han gastado alrededor de 1.000 euros para asistir a los dos conciertos.

Junto a los primeros fanáticos, la organización ha dispuesto a alrededor de 100 auxiliares de control de filas, como desvela una trabajadora a Europa Press, que se relevan en los distintos puntos que se han colocado en función de la entrada que hayan comprado los asistentes.

Más de tres horas de concierto y un repaso a sus discos

Después de no haber realizado la gira tras la pandemia de la Covid-19, The Eras Tour comenzaba el pasado 17 de marzo de 2023 en Arizona (Estados Unidos) permitiendo a la artista recorrer todos sus álbumes -Lover, Fearless, Red, Speak Now, Reputation, Folklore, Evermore, 1989, Midnights y el último, The Tortured Poets Department- durante algo más de tres horas, según informa el diario estadounidense Variety.

Aunque la lista de canciones varía en cada fecha y Swift sorprende personalizando cada concierto con canciones sorpresa, el repertorio consiste en 45 temas que se dividen en diez actos, enfocados en cada álbum y con una estética y apoyos visuales diferentes, algo que la propia artista describía como "un viaje a través de las eras musicales" de su carrera y que presentará en Madrid cuando se cumplen 12 años desde su última visita a España.

Además, durante el tour, que se espera que termine en Canadá el próximo diciembre, la artista ha anunciado varios proyectos como las reediciones de Midnights o Speak now, denominadas como Taylor's Version ya que se trata de regrabaciones con las que Swift recupera la propiedad completa de su discografía después de que su anterior discográfica vendiese su obra sin su autorización en 2016.

Según Pollstar, The Eras Tour se trata de la gira "más taquillera" de la historia, superando el pasado diciembre los 1.000 millones de euros de recaudación, una cifra récord.

Casi 65.000 personas sufrirán los 34º de Madrid

La capital española recibirá a la artista de Pensilvania con cielos despejados y temperaturas de hasta 34º que no bajarán de los 24º a medianoche cuando 65.000 personas acudan a los conciertos, algo que, además, afectará"gravemente" al tráfico del centro de la ciudad.

La policía estará obligada a tomar medidas extraordinarias y desde las 10.00 horas de ambos días, cerca de 850 metros de la calle de Padre Damián permanecerán cortados a los vehículos y limitado el acceso a los peatones, retrasando el tráfico madrileño, según ha informado la plataforma Easypark.

Con el objetivo de llegar lo antes posible al recinto, evitando retrasos o teniendo que aparcar lejos del estadio la aplicación ofrece varios aparcamientos próximos al recinto como los de las calles de Orense, Cuzco, Presidente Carmona y Padre Damián.

Además, la organización anticipaba -como confirma el estudio de Trainline- que un 30% del total del público, unas 15.600 personas, serán turistas que se trasladarán a la Comunidad de Madrid para asistir al concierto. En este sentido, también ha apuntado a que el turismo nacional e internacional dejará un gasto medio de 280 euros al día en la ciudad, con una estancia media de dos días.

También aseguran un aumento del 35% de las reservas online en restaurantes para estos días desde la plataforma 'The Fork', que además añade que los barrios que concentran un mayor volumen de reservas son Justicia -aumento del 10% respecto al año pasado en las mimas fechas-; Palacio (zona de Ópera)-con un aumento del 9%-; el barrio de las Letras -8%-; y el barrio de Hispanoamérica, donde se ubica el Estadio Bernabéu, que ha triplicado su peso de reservas y concentra el 7% de las reservas totales en la ciudad.

Se triplican los viajes en tren

El paso de la artista estadounidense Taylor Swift por Madrid ya generaba impacto económico la semana pasada. Concretamente, los viajes en tren desde ciudades españolas a Madrid se han triplicado.

La influencia económica de la artista ha sido denominada como Swiftonomics, refiriéndose a la capacidad de la gira -que ya ha sido denominada como la más rentable de la historia de Estados Unidos- de generar movimiento, y en ese sentido, un estudio realizado por la plataforma Trainline muestra que en la ruta Sevilla-Madrid, se ha triplicado el número de pasajeros durante la semana del concierto, mientras que en los trayectos Barcelona-Madrid y Valencia-Madrid, se han duplicado.

Los 'swifties' catalanes también han optado por asistir al concierto que la estadounidense ofrecerá en Lyon, y por eso las cifras de billetes de tren para el trayecto de Barcelona a la ciudad francesa se han triplicado para la próxima semana.

La artista, que visita España por primera vez desde hace 12 años con un aforo cada día que se prevé que supere las 60.000 personas, fue la artista más escuchada del mundo en Spotify el pasado 2023, acumulando un total de 26.000 millones de reproducciones a lo largo del año pasado y entre los oyentes españoles fue la quinta artista femenina más escuchada.

El ayuntamiento trabaja para minimizar la afección a la movilidad

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también destacaba el impacto económico y de marca para la capital que suponen los conciertos de Swift."Para Madrid es muy importante en términos económicos porque va a suponer una inyección adicional a estos meses de verano, pero también en términos de marca", subrayó el regidor en declaraciones a los medios en Madrid Río.

Martínez-Almeida indicaba que el sector hotelero ha registrado "un incremento muy importante de reserva de plazas" durante esos días y sobre las quejas vecinales, aseguraba que el Ayuntamiento está trabajando en el plan de movilidad "para que las afecciones sean las menores posibles".

En este sentido, sobre la repercusión en los alumnos de los colegios cercanos, el alcalde ha recalcado que "lógicamente" tendrán que tener "las debidas condiciones de normalidad" para "poder tener garantizada la entrada y salida" a los centros educativos.

De forma paralela, Almeida incidía en que se está trabajando de manera conjunta con la Delegación del Gobierno en el dispositivo para garantizar la seguridad en la organización de las personas que van a ir unos días antes para poder coger un mejor sitio. "Estamos trabajando bien con Delegación, por supuesto, para garantizar las mejores condiciones de seguridad", explicó.

Además, como informaba la vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, el pasado jueves 23 de mayo, se contará con dos 'fanzone' y zonas de merchandising para los conciertos españoles de 'The Eras Tour'.