El clarinete elocuente

Inventado a principios del siglo XVIII, el clarinete se hizo adulto cuando a finales de aquella misma centuria Mozart lo empleara en algunas obras capitales (de cámara y concertísticas) escritas para su amigo Anton Stadler. Su uso en las plantillas de las orquestas clásicas facilitaría su desarrollo. "A principios del siglo XIX, Carl Maria von Weber usa ya un instrumento con 11 llaves. Aunque no es todavía el clarinete de nuestros días, aquello le permitió escribir una música por completo nueva. No hay nada anterior en la literatura del instrumento que suene a Weber, con su virtuosismo y su expresividad". Quien así se expresa es Luis Fernández-Castelló (Valencia, 1985) que ha dedicado su primer cedé como solista a la conexión del clarinete con la voz en el siglo XIX.

"A mí me gusta sobre todo la ópera. Musicalmente es el género que más me llena. Y la manera de acercarme a la ópera era tomando este camino. Aunque no todas las piezas del cedé son operísticas, porque las de Schumann no lo son, pero la voz está detrás. Weber escribe para el clarinete como si fuera para un cantante. Su Gran Dúo Concertante es una obra muy virtuosística. Su segundo movimiento es una auténtica aria de ópera".

El disco incluye un par de paráfrasis operísticas, un género muy popular en la época, que permitía la difusión de las grandes obras líricas en ámbitos domésticos y alejados de los grandes teatros. Una está escrita sobre temas de I Puritani de Bellini y la otra sobre La favorita de Donizetti. "Las dos están hechas por Luigi Bassi, gran virtuoso y concertista, que fue uno de los primeros solistas de la orquesta de la Scala de Milán, por lo que conocía admirablemente el medio. Son piezas en las que prima la frescura de la melodía".

Aunque Rossini titula su obra Introducción, tema y variaciones, "en realidad no estamos lejos del mismo tipo de concepto de la paráfrasis. La introducción está hecha a partir de Mosè in Egitto, y el tema con variaciones a partir de La donna del lago. Durante un tiempo se pensó que no era un arreglo del propio Rossini, pero se ha confirmado que sí, que salió directamente de su mano. Para los clarinetistas, las piezas de Rossini son de las más importantes de todo el siglo XIX. Resultan aún complejas, difíciles incluso técnicamente. Te das cuenta de lo complicado que puede ser tocar en do mayor".

El cedé se completa con obras de dos de los grandes maestros de la música romántica instrumental, Mendelssohn y Schumann. El tema no es en este caso operístico, "pero la voz está detrás de ellas". En concreto, es el propio intérprete valenciano quien ha hecho la transcripción de una de las más célebres Romanzas sin palabras de Mendelssohn, la op.109, original para violonchelo y piano, que en su día popularizara la gran Jacqueline Du Pré. "Me gusta muchísimo, y se adapta perfectamente a la voz del clarinete. Que yo sepa no hay editada ninguna versión para el instrumento, así que la hice yo mismo".

En cuanto a Schumann, Fernández-Castelló interpreta las tres Phantasiestücke Op.73, "obras originales para clarinete, pero que por interés comercial, se editaron también para cello, violín, viola... Hoy se tocan casi con cualquier instrumento, una práctica ya común de la época del compositor. Para mí es una de las piezas de música de cámara más importantes de Schumann. Son tres auténticos lieder. Piezas para voz puestas en el clarinete. Si les adaptas un texto, podrían pasar perfectamente por canciones".

Iniciado en el mundo de las bandas ("yo diría que el 90% de los instrumentistas valencianos de viento tuvimos nuestro primer contacto con la música en una"), Luis Fernández-Castelló registró este disco junto al pianista Carlos Apellániz, también valenciano: "Lo conozco desde que tenía 13 años, cuando estudiaba aún Grado elemental. En un pequeño recital que dimos en el Conservatorio tocamos la Sonata de Poulenc. Desde entonces hemos tocado juntos muchísimas veces. Nos sentimos muy cómodos juntos y tenemos una conexión muy especial. Yo hago mucha música de cámara, así que aunque no es el único pianista con el que colaboro, mi primer disco solista tenía que ser con él. Carlos es además un referente dentro de la música contemporánea, un terreno en el que yo me muevo también mucho".

De hecho, el sello Naxos acaba de publicar dentro de su proyecto monumental en torno a la obra de Leonardo Balada (Barcelona, 1933) un álbum en el que ha participado Fernández-Castelló con la interpretación de los Caprichos 6 y 7 del compositor español. "Balada ha vivido en Estados Unidos y su música es amalgama de muchos estilos. El Capricho nº6 lo estrené yo en España. Son cuatro piezas para clarinete y piano. Aunque llevan títulos vinculados a emociones primarias [Enojo, Lágrimas, Angustias, Escalofríos] son piezas muy abstractas, escritas en un lenguaje vanguardista muy personal, que se aleja de tendencias concretas. El Capricho nº7 es un miniconcierto para clarinete y ensemble basado en el tema de La tarara. Son cuatro movimientos muy complejos y virtuosísticos, también con títulos del mismo tipo [Obsesiones, Sorpresas, Íntimo, Frenesí]. En su música, Balada recurre muchas veces a elementos populares, pero transformándolos de múltiples maneras, en esta obra de una forma que yo diría casi surrealista". En el disco, que se completa con otras obras de Balada, Fernández-Castelló está acompañado por el pianista Joan Sureda en el Capricho nº6 y el Ensemble Col legno dirigido por Robert Ferrer en el 7.

"Encontrar oportunidades para vivir en España como músico freelance es muy complicado"

El clarinetista valenciano se dedica también a la docencia. "Si no, sería casi imposible sobrevivir como freelance. La tradición musical en España es deficitaria comparada con la de otros países. Encontrar oportunidades para vivir de esto es francamente muy complicado". The Singing Clarinet, publicado por el joven sello madrileño Orpheus ("me dieron todo tipo de facilidades, y estoy muy contento con el resultado"), nació producto sobre todo "de una ilusión. El beneficio económico no existe, pero para mí era una ilusión hacer este disco, que además me sirve como carta de presentación. Las críticas están siendo buenas, y eso ayuda. Le doy vueltas ya a un segundo proyecto, en el que mezclaría música actual y clásica, aunque todo es aún inconcreto. Hay también una idea para Naxos de recuperar la música de un clarinetista del Conservatorio de París que fue muy importante para el instrumento a principios del siglo XIX, dejó un método y escribió mucho para clarinete y piano, pero su obra ha pasado casi por completo desapercibida". Aunque Luis no quiso desvelar el nombre de este músico, quizás se trate del clarinetista suizo Jean Xavier Lefèvre.

