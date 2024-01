"Este era el plan b, pero al final nuestra ilusión se ha convertido en nuestro medio de vida"

Arde Bogotá se ha convertido en una de las grandes sensaciones durante 2023 y viene pisando fuerte este 2024. La banda, formada por cuatro cartageneros, -Antonio (voz), José Ángel (batería), Dani (guitarra) y Pepe (bajo)-, lanzó en mayo de 2023 su último álbum Cowboys de la A-3, un disco que resume las historias de un viaje por carretera desde Cartagena al resto de España para hacer rock and roll. Cowboys de la A3 superó todas las expectativas y consiguió el Disco de Oro en solo seis meses de su lanzamiento, lo que hizo que fueran nominados a los Grammys Latinos en la categoría Mejor Álbum Rock.

Cada canción de este álbum representa un trayecto a alguna parte: viajes de huida, hacia la fiesta, al pasado, al olvido, a la venganza o al sexo, pero siempre con ese sello personal de la banda

El viaje comenzó con Antiaéreo que les hizo pisar fuerte y entrar en el ojo del huracán y llamar la atención de la Industria nacional. El ‘Tiempo y la Actitud’ fue el inicio de su aventura. Fue con su siguiente álbum ‘La Noche’ cuando fueron nominados en los Premios Odeón 2021 y 2022, como grupo revelación rock y fueron ganadores al Mejor Álbum de Rock en los Premios de la Música de la Región de Murcia.

Ahora, se han convertido en uno de los grupos de rock en español más sólidos de nuestro país.

-¿Qué historia hay tras el nombre de Arde Bogotá?

-Detrás hay un viaje a la ciudad de Bogotá que hicimos al poco tiempo de montar la banda. Allí fue donde comenzamos a escuchar las primeras maquetas y fue el primer sitio donde sonaron: en aquel coche en Bogotá. Descubrimos la ciudad, a mucha gente y de ahí salieron tantas historias y aventuras que nos pareció que merecía ponerle el nombre a la banda en base a todo eso.

-¿Cómo se formó el grupo?

-Yo conocía a Dani (guitarrista) de un bar en Murcia. Un día empezamos a hablar de música, de rock en español, de lo que echábamos en falta en el rock actual, así que decidimos probar hacer algo juntos. El ya tocaba con Jota y Pepe (batería y bajo) y se nos ocurrió juntarnos todos para probar hacer una canción y ver qué pasaba. El resultado nos gustó y de ahí se formó el grupo.

-¿Hay algún artista con el que te gustaría colaborar en el futuro?

-Con muchísimos. Con Dúa lipa, Miley Cyrus, Rihanna. Me gusta imaginar que pasaría con nuestra música si la hacemos con alguien que yo siento que hace una música muy distinta a la que nosotros hacemos. Imaginar es gratis, así que con los nombres más grandes que haya.

-¿Dónde buscáis inspiración para vuestras letras?

-Normalmente en lo que nos pasa. En todas nuestras vivencias y en situaciones o reflexiones que uno hace conforme pasa el tiempo y al final considera que merece ser contado.

-¿Hay algún mensaje que quieras transmitir a tus fans a través de tu música?

-No hacemos canciones para ser portavoces de nada. Simplemente expulsamos algo que está dentro de nosotros. Muchas veces lo he pensado y es que, si no estuviésemos en la banda, haríamos lo mismo. Nos encanta la música, nos encanta hacer música, y nos gusta lo que sentimos ahí, en el escenario. La gente puede ver mensajes importantes en nuestras canciones, pero no es nuestro principal objetivo. Es más sencillo. Simplemente comparto las reflexiones que me pasan, y están en una canción porque necesitaba que estuviesen fuera de mí.

-¿Estaba entre tus planes dedicarse a la música de manera profesional?

-Tocar en una banda siempre fue una ilusión que tuve. Siempre me ha gustado la música. Tanto yo como el grupo, siempre hemos estado metidos en proyectos de música, pero creo que para nadie que empieza a montar una banda piensa que vaya a poder dedicarse a ello. Todos teníamos otra vida y esto era el “plan b” o la identidad secreta que teníamos. Lo que pasa es que se ha hecho tan fuerte la identidad secreta, que se ha comido a todas las identidades que teníamos y al final nuestra ilusión se ha convertido en nuestro medio de vida.

-El grupo ha tenido dos nominaciones a los Grammys Latinos 2023, ¿cómo esperáis afrontar este 2024?

-Siento que 2023 ha sido un año donde ha pasado de todo. Creo que ha sido el año más importante de la carrera de Arde Bogotá. Han pasado cosas muy grandes y sorprendentes que nos han llevado a darnos a conocer, el público que tenemos y la repercusión que estamos alcanzando. Creo que 2024 es el año de estar a la altura de todo lo que hemos vivido en 2023. De crecer como artistas. Por eso creo que este año va a ser un gran reto para nosotros.

-¿Cómo era tu vida antes de este boom?

-Antes era una persona muy ocupada y ahora lo sigo siendo, así que en ese sentido no ha cambiado. La diferencia es que antes estaba ocupado con dos trabajos: uno era la banda cuando todavía no funcionaba y el otro mi trabajo original. Ahora mi trabajo es mi pasión e ilusión. Otra diferencia es que ahora soy un poco más libre. Aunque tenga responsabilidades y estrés como todo el mundo, pero me siento un poco más dueño del barco en el que voy y mucho más representado por la bandera que llevo.

-¿Cómo surgió el disco 'Cowboys de la A3'?

-Hicimos el disco mientras girábamos el disco anterior. Teníamos muchas historias que contar de cosas que nos pasaban mientras en los viajes mientras íbamos de un sitio a otro en carretera por España.

-Arde Bogotá se está convirtiendo en un fenómeno con más de 900 mil oyentes musicales en Spotify, ¿cómo te hace sentir esto?

-Yo no tengo Spotify porque no me gustan las cifras y creo que ahí está todo muy medido. Es como si se les diese más importancia a los números que a las canciones. Permite comparar artistas y canciones en base a esas cifras y no me parece el criterio adecuado para comparar el trabajo de un artista. Me parece maravilloso tener a tanta gente escuchando lo que hacemos, pero al mismo tiempo me asusta porque se sale de control. La verdad es que no me gustan mucho las redes sociales. Creo que me distraen de mi camino y de las cosas que de verdad me importan y disfruto.

-¿Dónde podremos ver próximamente a Arde Bogotá actuar?

-En muchísimos sitios, y eso nos encanta. Iremos a muchos festivales y nos vamos a estar recorriendo toda España.

-¿Tenéis en mente el lanzamiento de un próximo disco?

-En 2024 no. Hemos vuelvo a hacer canciones y estamos muy contentos, pero todavía este año le pertenece a Cowboys de la A3.

-¿Qué es el éxito para ti?

-Poder hacer lo que me da la gana es bastante parecido al éxito. Poder despertarme por la mañana y aunque tenga responsabilidades, siento que soy dueño de ellas y sentir que trabajo para algo que me importa de verdad. Creo que eso es el éxito profesional.

-Para terminar, si tuvieses que quedarte con una canción vuestra de todas, ¿cuál sería y por qué?

-Me quedaría con Antiaéreo porque fue la primera que hicimos y siento que fue el comienzo de todo. Fue la primera vez que tuvimos esa maravillosa sensación de haber hecho una canción de la que estamos orgullosos de ella. Las demás no existirían sin esa.