Terna de grandes

Se fue el verano y los sellos discográficos exhiben su desembarco posestival centrado a menudo en lo más granado de su inventario. El territorio jazzístico no supone una excepción y una marca tan acreditada como ECM Records, con más de medio siglo de vida y con el incombustible y casi octogenario Manfred Eicher aún al frente, ha reservado a tres nombres del impacto de Keith Jarrett, Enrico Rava y Fred Hersch para septiembre, después de dedicar agosto a otras novedades de innegable atractivo, Face à Face del veteranísimo Barre Phillips y el húngaro György Kurtág jr. y The Next Door del cuarteto de la pianista alemana Julia Hülsmann, aunque de menor eco mediático.

The Song Is You (ECM Records/Distrijazz 2022) presenta la reunión de dos maestros: por un lado, un Enrico Rava cuya trayectoria lleva más de medio siglo ligada a la disquera germana; por otro, un Fred Hersch que inscribe por primera su nombre en su autorizada nómina. El trompetista –y en esta ocasión, fliscornista– de Trieste y el pianista de Cincinnati se reunieron en el Auditorio Stelio Molo de Lugano (Suiza) en noviembre de 2021 para establecer las bases de un diálogo que evidenciara tanto su pasión por el inabarcable relato jazzístico como su propio acervo compositor. El álbum muestra la categoría de ambos músicos desde la distendida y cálida atmósfera que define un encuentro hilvanado sobre abiertos planos sonoros y dilatadas improvisaciones encargadas de insuflar renovadas lecturas a estándares del peso de The Song Is You o I’m Getting Sentimental Over You, Misterioso y Round Midnight, ambas de Thelonious Monk, o el guiño brasileño con Retrato em Branco e Preto de Chico Buarque & AC Jobim. Child’s Song de Hersch y The Trial de Rava añaden valor propio a un delicioso trabajo en el que no falta un explícito Improvisation suscrito al alimón por estos dos colosos de tiempo y espacio jazzístico.

Pero, por encima de todos, nadie discute que la gran estrella del catálogo ECM continúa siendo el pianista Keith Jarrett. Retirado desde que en 2018 sendos derrames cerebrales nos privaran a sus 72 años de un improvisador de dimensiones superlativas, el sello ha sabido rentabilizar su imponente figura recurriendo a inéditas grabaciones de conciertos, en su mayor parte en piano solo, junto al de trío, uno de sus formatos preferidos. Así, después de Munich 2016 (2019) y Budapest Concert (2020) llega ahora Bordeaux Concert (ECM Records/ Distrijazz; 2022), grabado en directo y en solitario en el Auditorium de la Opéra National de Burdeos el 6 de julio de 2016. Una larga suite, bautizada con el nombre de la ciudad gala y segmentada en trece fragmentos se muestra como enésima evidencia de la jerarquía creativa del pianista de Allentown, Pensilvania. Una enorme pirueta sin red que arranca de territorios más ásperos y angulosos pero que poco a poco se encamina hacia áreas de profundo lirismo donde, en esta ocasión, se prescinde de su habitual guiño al estándar. Como ya ha quedo demostrado en cuantiosas ocasiones, el guion suele ser para Jarrett una coartada a través de la cual encauzar su talento, siempre pendiente de un estado de ánimo generador en ocasiones de puntos de controversia, en lo personal y en lo musical. Por encima de estos matices, este notable Bordeaux Concert apenas descubre nada nuevo en relación a su abundante discografía, por más que venga a subrayar por enésima vez la formidable envergadura de su figura y obra. Y es que un poco (más) de Jarrett siempre es mucho.