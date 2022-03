La ficha La Revolución. Javier Navas Quintet. Javier Navas, vibráfono. Enrique Oliver, saxofón tenor y soprano. Juan Galiardo, piano y teclados. Bori Albero, contrabajo. Dani Domínguez. batería. Blue Asteroid Records; 2022

El escritor y filósofo Miguel de Unamuno decía no creer en "más revolución que en la interior, en la personal, en el culto a la verdad". La del vibrafonista Javier Navas parece discurrir ahora por otro envite a su veta compositora, canalizado a través de un quinteto de la mano del cual su música ha ido madurando desde la puesta en marcha del grupo en 2016. Los saxos tenor y soprano de Enrique Oliver, piano y teclado de Juan Galiardo, el contrabajo de Bori Albero y la aportación de Dani Domínguez en la batería siguen sumando en este tercer manifiesto –Finally in my hands (2016) y Fresh start (2018) lo precedieron– bautizado como La revolución (Blue Asteroid Records; 2022) que, antes que hacer honor a su título, suena más a bien gestionada evolución.

Convertido en uno de los puntales de su instrumento en nuestro país, la trayectoria de Navas parte de su formación clásica y queda jalonada por su trabajo en la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Orquesta Filarmónica de Málaga o el ensemble Málaga de Cámara, así como el proyecto The Beatles Songbook. Pero la empresa que mejor puntualiza su perfil creativo es este estupendo quinteto, cuyo potencial se sustenta tanto en la prestancia de sus integrantes como en la cohesión aportada por una inalterable nómina construida sobre su cuarteto de 2014 con la ulterior incorporación de Oliver. Coherencia también ha ganado en La revolución un guion alimentado de influjos, entre los que el músico malagueño igual cita al neosoul que al smooth jazz, que se empastan con cadencia en consistentes composiciones de depuradas líneas melódicas como la que bautiza el álbum, con Oliver al soprano haciendo gala de su intensidad. La elegancia de Galiardo y el sustancioso rol que Albero y Domínguez ostentan más allá de su rol en la sección rítmica, certifican el culto a una verdad que Javier Navas termina convirtiendo en propia y relevante.