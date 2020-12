Ha muerto Armando Manzanero. ¡Es imposible!

Por si faltaba poco para “alegrarnos” el fin de año, las últimas noticias nos anuncian que el 28 de diciembre ha muerto de COVID-19 el compositor y cantante mejicano Armando Manzanero cuando contaba 85 años. Será una inocentada de pésimo gusto estando como estamos en un 28 de diciembre. Mala noticia para una tarde aciaga. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú… Solo aparecías entre las tristes líneas de una luctuosa noticia de prensa. Imposible que muera Armando Manzanero.

Imposible que muera persona tan sensible con la vida, compositor de temas románticos que tanto enseñaron a amar. Yo, como millones de almas, “Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones; que la semana tiene más de siete días, que puedo irme mañana mismo de este mundo”. Pero tú, querido Armando, no te vayas nunca y sigue enseñándonos a amar, porque tú no te puedes ir.

Armando Manzanero es uno de los grandes bolerista que ha dado esa bonita tierra latinoamericana junto a nuestro queridísimo Agustín Lara, también mejicano. Todavía habrá quien recuerde el grandioso éxito de la Reina del Bolero Olga Guillot cantando en Madrid el tema Adoro de A. Manzanero. Una de las letras más emotivas grabada a fuego en los corazones de sus millones de seguidores: Adoro la calle en que nos vimos. La noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices…Adoro la forma en que sonríes. Y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos. Los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Canción con la que obtuvo el Premio Radiolé en Barcelona y canción que ha enamorado a miles de parejas. Docenas de premios acompañan su dilatado actividad artística: Discos de Oro, Grammy (2014), medallas, homenajes… Plumas expertas contarán tu hermosa herencia como cantante y compositor de prestigio. Aquí solo te recordaremos vivo porque tus canciones vivirán con nosotros pasados los siglos.

Había nacido en Mérida en 1935 y heredado de su padre el gusto y la pasión por la música. Desde niño se ganaba la vida tocando el piano en circos y revistas musicales, hasta que se colocó en 1951 como pianista en Centro musical Los Tulipanes. Empezó su éxito cuando grabaron para Lucho Gatica su canción Voy a apagar la luz en 1958: Voy a apagar la luz para pensar en ti, y así dejar soñar a mi imaginación.

Fueron los años 60 los que consagraron al gran Manzanero sobre todo con sus éxitos más recordados, esas baladas románticas que bailamos tan juntitos y sin mascarillas: Somos novios, Contigo aprendí, Esta tarde vi llover. De la mano de sus cantantes favoritos, el brasileño Roberto Carlos y el portorriqueño Luis Miguel, entrará en la gloria y será inmortal, por eso nos parece imposible creer la noticia hoy aparecida que nos habla de su muerte precisamente el Día de los Inocentes. ¡Imposible! Armando Manzanero no puede morir.