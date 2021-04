Una nueva vida para el Fun Club

A nadie se le escapa que la Alameda es un lugar estratégico para montar negocios relacionados con el ocio. Y tampoco se le escapa a nadie que los que se van abriendo en sustitución de los que anteriormente existían se apartan de los intereses de la gente que hizo de la Alameda la zona atractiva y muy valorada, tanto social como económicamente, que es en la actualidad. Eso es debido a que los nuevos movimientos comerciales están enfocados a consumidores de otro perfil diferente a los clásicos que por allí se movían antes, cuando no son, directamente, franquicias de probado éxito. Sin embargo, aunque a muchos les resulte extraño, también hay empresarios que quieren conservar el espíritu que mantenían las actividades de los locales anteriores. Y ese es el caso de la sociedad que ha adquirido el Fun Club, que tiene como cabeza visible a alguien conocido y respetado en la escena musical sevillana. Se trata de Alberto Cañizares, que en los últimos años ha dirigido locales muy activos, como el bar Vinilo y, sobre todo, la Sala Malandar, que desde su apertura, con nombres y propietarios diferentes, ha ido mejorando paulatinamente hasta ser, con la gestión actual, una de las mejores salas de conciertos de Sevilla.

Cañizares, a través de su compañía Spyro Music, es también promotor de conciertos y festivales de rock y música alternativa, además de manager de artistas como Antílopez o Cristian de Moret. Y, desde ahora, será quien dirija también el proyecto de funcionamiento y programación del remozado local, que continuará llamándose como siempre, Fun Club. Aunque con un ligero matiz, que el propio Cañizares desvela a este medio: "El nombre no va a cambiar excepto en su pronunciación. Pasará a pronunciarse en inglés. Ya no se pronunciará tal y como se lee porque esa historia no nos pertenece y no queremos usurparla. Esa historia le pertenece a Pepe Benavides y los que montaron el local hace tantos años".

Se la ha jugado bastante Cañizares en este proyecto y asegura que, además de razones económicas, también han contado mucho las sentimentales. "Para mí el Fun Club es una institución y un lugar al que respeto enormemente. Recuerdo que mi primer concierto en la ciudad fue allí viendo a Los News y mi primer concierto organizado en la ciudad también fue allí, en aquella ocasión de Neorama. Menudos tiempos. La verdad es que es una enorme responsabilidad poder dirigir este local. Somos conscientes de la suerte y del reto que supone esta aventura, pero lo cierto es que después de nuestra experiencia creemos que estamos totalmente capacitados para enfocarlo".

Al hablar en plural sobre la dirección del proyecto, nos interesamos por los nombres de las personas que formarán el equipo de gestión. "Además de contar con mis compañeros de Spyro Music, Pedro J. Canela, Jonathan Vicente, Paula Jiménez y Rafael Marinelli, a mi verita, hay una persona que es para mí muy importante, se llama Félix Pérez; lleva la tira de años de encargado del Fun Club y todo parece indicar que va a seguir siéndolo. Es una de las primeras personas que conocí al llegar a la ciudad y somos amigos hace muchos años. De hecho, cuando llegué aquí con la intención de montar una discográfica, mi primer compañero de fatigas fue él, aunque finalmente por sus compromisos laborales no fructificó aquel matrimonio. Para mí, trabajar con él será otro sueño cumplido".

Que el equipo de Alberto Cañizares gestione el Fun Club supone una garantía de continuidad, e incluso de mejora, de las actividades que en él se venían desarrollando, lo que no va a hacer que sus otras actividades queden supeditadas al nuevo reto. "Parece que la oficina comienza a tener movimiento de nuevo en el apartado de management y después del verano será cuando volvamos a organizar conciertos y a abrir nuestros espacios. La gestión del Fun Club se compaginará con el resto de actividades que desarrollamos en Spyro Music, abriéndose también después del verano. Una vez que tienes equipo de trabajo todo funciona bien. Yo no trabajo los recursos humanos, ni la gestión directa de mis locales, ni la hostelería, ni llevo las agendas de programación. No tendría tiempo de hacer todo eso. Para ello trabajo con algunos de los mejores profesionales de la ciudad. Podría decirte que yo marco los trazos gordos, pero luego quienes entran en detalle y dejan el cuadro como una foto son mis compañeros".

Y sobre esos trazos finos que darán forma al nuevo Fun Club, detalla: "La idea fundamental es la de darle una vuelta de tuerca al local y ver en qué se puede mejorar, pero lo que es seguro es que habrá mejoras en iluminación y en el sonido para llevar a cabo en condiciones óptimas las dos actividades que se desarrollaban antes: conciertos de todo tipo y Djs hasta el amanecer con una línea musical que será la música alternativa nacional e internacional. Un hit detrás de otro de esa música que difícilmente se escucha en la radio a excepción de algunos programas de RNE3".