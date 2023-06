Alejandro Fernández desata la polémica al interpretar su tema 'Mátalas' a escasos días de actuar en el Icónica Fest de Sevilla

Alejandro Fernández pasa por ser uno de los cantantes mexicanos más importantes de la historia. Algunos de sus éxitos más conocidos, como 'Me dediqué a perderte', han sido coreados como un himno del romanticismo por millones de personas a lo largo de muchos años. El cantante mexicano vuelve a Sevilla tras nueve años sin actuar en la ciudad. Lo hará el próximo domingo, dentro de su gira mundial 'Amor y Patria', que ya se ha detenido en España y se incluirá dentro de la ambiciosa programación del Icónica Fest de Sevilla. Un concierto que ha acrecentado su interés en las últimas horas. No por el asombroso perro gigante del cantante Alejandro Fernández que conquistó las redes, sino por la polémica desatada por su tema 'Mátalas' a escasos días de actuar en el Icónica Fest de Sevilla y la respuesta del cantante ante aquellas personas que no comulgan con su propuesta.

"Les voy a dar chance al que no quiera escucharla pues que se salga del concierto", mencionó el cantante durante su concierto en el Wizink Center de Madrid. "Yo voy a seguir defendiendo mi canción y con esta canción fue con la que entré aquí en España de hecho. El que quiera que se quede y el que no, que se vaya", zanjó Alejandro Fernández ante un tema al que algunos asocian a la violencia contra la mujer.

Mátalas es una canción que Manuel Eduardo Toscano compuso hace muchos años para el padre de Alejandro, Vicente Fernández, pero que éste no llegó a interpretar y se la cedió a su hijo.

El origen de la polémica con 'Mátalas'

La polémica original del tema se centra en una de sus estrofas que arrancó diciendo "Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres"...Posteriormente, cambiaron ciertos términos y actualmente la letra que entona Alejandro Fernández es la siguiente: "Si quieres disfrutar de sus placeres, procura complacerle en los quereres, procura darle todo lo que quiere y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura...". Y así seguirá cantándola hoy en Fuengirola, el sábado en Almería y el domingo en el Icónica Fest de Sevilla. Avisad@s están sus seguidores.

El autor de la obra argumenta que el sentido de la canción es como el de matar de un apretón en el sentido de dulzura, amor...aunque ni en México, donde siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de violencia machista y la inmensa mayoría de los casos quedan impunes, ni en España, terminan de aceptarlo durante sus conciertos.