El padre de Marta del Castillo: "Sin duda, Francisco Javier Delgado sabe dónde está mi hija"

La aparición de la nueva documentación sobre el caso de Marta del Castillo abre una puerta a la esperanza para unos padres que llevan once años intentando saber qué pasó con su hija y dónde está su cuerpo. Antonio del Castillo es contundente y este nuevo giro refuta la versión que la familia del Castillo ha considerado más creíble. Su opinión es tajante: "Francisco Javier Delgado sabe sin duda dónde está mi hija. Cómo demostrarlo, es cuestión de los agentes".

El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, ha pedido este lunes que no haya filtraciones y que el grupo de homicidios no cometa los mismos errores que el de menores durante la primera investigación tras la desaparición de Marta. "No sé si es la última oportunidad para encontrar el cuerpo de Marta porque ya hemos tenido muchas oportunidades y no hemos dado con ella. Estamos esperanzados pero si no es así, seguiremos adelante. A partir de ahora hay que dejar trabajar a la policía", aclara. Además, recuerda que el tema de la hipoteca ya salió durante la investigación anterior. "Si la Policía hubiera investigado la hipoteca como dijo Carcaño, ni el delito habría prescrito y nosotros habríamos avanzado más en la investigación y el cuerpo de mi hija lo tendríamos ya", se lamenta.

Según esta versión, la última que Carcaño dijo ante el juez, Marta del Castillo, murió porque fue golpeada al intentar separar a los hermanos Miguel Carcaño y Francisco Javier Delgado durante una discusión aquel 24 de enero de hace once años. El padre cree que con las pruebas presentadas ante el juzgado sobre la estafa en la hipoteca, ahora es cuestión de la Policía Nacional y del juez saber dónde está el cuerpo de su hija Marta.

Para el padre, de todas las versiones dadas por Carcaño sobre lo que pasó aquel día, "esta es la más lógica". Según contó Antonio del Castillo, durante la entrevista que mantuvo con él en la cárcel, le reprochó que mentía tanto "que ningún juez le creía". Fue entonces cuando le dijo que mirara la hipoteca. "No piensas que una hipoteca está falsificada, ni se me pasó por la cabeza, hasta que tiempo después me llegó la carta Miguel donde me autorizaba a pedir los papeles". De hecho, del Castillo recordó que El Cuco corroboró la versión de que Marta murió tras una discusión entre lo dos hermanos, aunque no la ratificó en el juicio. "Ante el juez se retractó. Si ya ha cumplido por encubrimiento, y habla y dice las cosas como fueron ayudaría mucho; a nosotros y a él", afirma el padre de Marta.

Asimismo, Antonio del Castillo ha sido claro sobre la participación de Francisco Javier Delgado en el fraude: "Miguel Carcaño tenía 20 años. No tenía ni los medios, ni los contactos ni cabeza para hacer ese tipo de cosas. Me da que pensar que no era cosa de él. Conocíamos su vida, porque era amigo de mi hijo y sabíamos que estaba en el paro. Por ahí nos dio los indicios de que toda la documentación estaba falsificada".

El juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Álvaro Martín, ha ordenado en un auto a la Policía que investigue las nuevas pistas aportadas por la familia de Marta del Castillo, tal y como adelantó este periódico el pasado lunes, en relación con la fuerte discusión que, según la última versión de Miguel Carcaño, está detrás de la muerte de la joven y que se habría producido para intentar ocultar que habían cometido un delito de estafa y falsedad en la solicitud de un préstamo para la vivienda de León XIII.

Esa versión fue rechazada de plano por el entonces titular de ese juzgado, Francisco de Asís Molina, que llegó a calificar de "inverosímil" y "fantasiosa" la nueva versión de Carcaño, la séptima que ha dado desde que Marta fuese asesinada el 24 de enero de 2009.