Adoptan un perro con cáncer que estuvo 10 años sin hogar

Hay historias que nos llegan al alma y la de Rockland es una de ellas. La mayoría de los refugios están acostumbrados a tener perros viejos que nadie quiere adoptar porque es muy probable que sus días estén contados. Si ya es muy difícil encontrar a alguien que quiera darle la oportunidad a un abuelo, lo es aún más cuando tiene serios problemas de salud como era el caso de Rockland.

Este perro se había pasado gran parte de su vida (unos 10 años aproximadamente) deambulando por un edificio donde los vecinos le daban de comer, pero nadie le daba un techo donde dormir. Con el paso de los años, llamaron a un refugio para que se hicieran cargo de él, pero su situación era delicada.

Fue el equipo de Animal Haven quien se hizo cargo del anciano perro. La decepción y la tristeza llegó cuando, después de realizarle una serie de análisis, descubrieron que el animal tenía cancer. Su tiempo estaba limitado pero apareció un ángel de la guarda se le apareció por el camino. Su nombre era Tedi Sarah: “Tan pronto como lo conocí y escuché su historia, supe que tenía que ayudarlo. Mi pensamiento inmediato fue, ‘Él no puede morir en el refugio. No puede morir sin conocer el amor y el consuelo de una familia propia’“, dijo a The Dodo.

Las redes sociales hicieron su magia

sarah decidió publicar un vídeo de Instagram contando la historia de Rockland con el objetivo que encontrar una familia que lo quisiera adoptar con 13 añitos: “Todos lo adoramos en el refugio y nada nos gustaría más que verlo encontrar una familia propia para siempre mientras pueda”, escribió en su publicación.

Rápidamente llegaron muchas solicitudes hasta que finalmente encontraron la persona perfecta para él. Se trataba de una mujer con un gran corazón que rescataba a perros con necesidades especiales: “Ella me había visto publicarlo antes, durante mis visitas al refugio, y luego, cuando subió la publicación navideña de él, dio un paso al frente de inmediato y se acercó al refugio para adoptarlo”, comentó Tedi Sarah.

Rockland pasó la última Navidad en familia y tiene dos hermanos pequeños perros y otros dos humanos a quienes les da todo el amor del mundo.