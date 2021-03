Alimentan con bollería y comida basura a un mono obeso

Tailandia no solo es conocida por sus increíbles playas y templos budistas. Los mercados forman parte de su cultura y, al visitarlos, podemos ver cómo venden absolutamente de todo, incluso animales.

En esta ocasión se ha podido ver cómo en el distrito de Min Buri en Bangkok había un mono obeso encadenado a un puesto (no para ser vendido) mientras era alimentado por los tailandeses con bollería y comida basura. Este primate tiene tres años y se llama "Godzilla" (haciendo alusión al gran tamaño que tiene para la raza que es y el peso que normalmente tienen estos animales).

Este vídeo fue grabado hace tres semanas y se aprecia cómo el mono lleva una camiseta muy ajustada para su cuerpo, está amarrado al puesto y muerde una botella de agua. Además, se deja acariciar por los transeúntes y parece que se acercan al puesto para esperar su turno y así darle más de comer.

Según cuenta la dependienta que se hacer cargo de Godzilla, éste fue abandonado por su anterior dueño y aunque intenta alimentarlo y tratarlo bien, no ha podido controlar su peso: "El equipo de rescate encontró a Godzilla cuando era muy pequeño. Y dado que ha crecido siendo alimentado por humanos, no sabe encontrar su propia comida en la naturaleza".

Según cuenta Manop (la persona que lo cuida), el mono hace ejercicio físico todas las mañanas pero aun así no pierde peso. Según ha contado: "Me llevo a Godzilla conmigo al mercado, donde puedo vigilarlo. No me gusta que se quede solo porque se estresa. Mucha gente le da comida a Godzilla, pero solo se come lo que le dan personas que a él le gustan. Es muy quisquilloso y se puede enfadar si no le gusta la persona".

Este mono macho pesa más de 20 kilos lo que puede llegar a suponer grandes problemas de salud ya que otros de su misma especie tienen un peso de entre unos 7 y 10 kilos (dependiendo también del tamaño).